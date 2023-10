MotoGP, Jorge Martin a -18 da Pecco: “Ma non sono ossessionato”

Pole position con record e sprint race dominata, un sabato praticamente perfetto per Jorge Martin a Buriram. Ancora una volta ha confermato di essere il più veloce e non ha commesso errori. La vittoria di oggi gli permette di avvicinarsi in classifica a Pecco Bagnaia, passando da -27 a -18. Domani nella gara lunga un’alta occasione per recuperare punti, anche se il rivale conta di essere molto più forte di quanto si è visto nella giornata odierna.

MotoGP Thailandia, Jorge Martin al settimo cielo

Martin non può che essere felice di com’è andata oggi al Chang International Circuit: “Sì, oggi da 10 e lode – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché è stata una bella giornata. Ho fatto il record nelle qualifiche e poi la vittoria. Non è stato facile, a metà gara ho fatto un po’ di fatica con il grip posteriore, però me lo aspettavo. Penso di aver fatto la partenza peggiore della stagione, alla prima curva ho rischiato. Marini è stato tranquillo, se avesse provato a stare davanti forse ci sarebbe stata una caduta. Sono stato aggressivo, volevo la prima posizione, perché so che nei primi giri faccio la differenza. Per me era importante essere davanti, altrimenti poteva essere più complicato vincere“.

La corsa odierna gli è stata utile anche nell’ottica di fare delle scelte corrette per domani: “Usiamo sempre la sprint per capire delle cose in vista di domenica. A inizio gara ho risparmiato qualcosa e sono arrivato alla fine al limite. Il problema qua è che con queste carcasse dure sul dritto la moto inizia a spinnare ed è complicato. Vediamo se domani facciamo uno step in termini di potenza. Penso che sarà difficile correre con la gomma media“.

Jorge pronto a sfidare Bagnaia

Non ci sono stati particolari cambiamenti alla sua Ducati Desmosedici GP24: “Non tocco molto della moto. A inizio FP3 abbiamo fatto una modifica per capire, non mi è piaciuta e sono tornato alla moto standard. Ho fatto uno step come feeling e fiducia. Credo che domani ci saranno altri due piloti molto forti, sarà una bella lotta“.

Interpellato da DAZN sulla situazione di classifica e i punti recuperati, Martin ha così risposto: “Siamo nel momento giusto per capire quanti rischi correre. Ho visto che era settimo e dovevo vincere. A volte devo rischiare, oggi è stato uno di quei giorni. Dovevo sfruttare quella posizione per prendere un po’ di punti. Abbiamo recuperato un po’, ma al momento non sono per niente ossessionato“.

Foto: Prima Pramac Racing