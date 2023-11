Valentino Rossi prossimo step: esordio in Bahrain con una LMP2

Il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi farà il suo esordio nei Rookie Test del FIA World Endurance Championship in Bahrain. Avrà tra le mani un prototipo LMP2, Le Mans Prototype 2, la categoria direttamente sotto l’hypercar della classe regina. Dopo l’addio alla classe MotoGP nella stagione 2021, il Dottore ha intrapreso la strada delle quattro ruote nella categoria GT3, prima con un’Audi e poi con una BMW. Adesso si prepara al passo successivo.

Valentino Rossi sogna la 24 Ore di Le Mans

Domenica 5 novembre Valentino Rossi prenderà parte al rookie test del FIA WEC e guiderà un Oreca 07 (motore V8 aspirato da 4,2 litri di cilindrata e circa 540 CV) della classe LMP2. L’Oreca è utilizzata dal team belga WRT, con cui il 44enne campione di Tavullia ha gareggiato negli ultimi due anni nel GT World Challenge Europe. Il programma di corse di Valentino Rossi per la stagione 2024 non è al momento chiaro, sebbene abbia più volte espresso il suo interesse per il FIA WEC e vorrebbe prendere parte anche alla celebre 24 Ore di Le Mans.

Al fianco di Valentino Rossi ci sarà anche Charles Weerts e sarà un test utile in vista degli impegni del prossimo anno. “Sono molto contento di provare la LMP2 per la prima volta! È una grande opportunità per il Team WRT, perché abbiamo in mente di provare la BMW Hypercar in futuro. Quindi, prima di salirci, penso che sia una buona opportunità provare la LMP2 perché è simile in termini di deportanza e sono curioso di capire il mio potenziale“, ha detto l’ex pilota MotoGP. “Inoltre, non vedo l’ora di essere in Bahrain per assistere all’ultima gara della stagione e, poiché spero di correre nel WEC in futuro, sarà bene capire l’atmosfera e come si svolgono questi eventi“.

Nella stagione 2024 WRT avrà due BMW LMDh iscritte in Classe Hypercar e due M4 GT3 nella nuova LMGT3. Una di queste dovrebbe essere condotta da Valentino. In questo 2023 ha centrato anche la sua prima vittoria nel GT World Challenge Europe, però nelle gare Sprint. Ma il fuoriclasse pesarese ha intenzione di primeggiare anche nel settore automobilistico e in una categoria di altissimo livello.

Foto: Instagram @valeyellow46