DAO Kawasaki con Danny Buchan punta tutto sul British Superbike

Per diverse stagioni il British Superbike per il team DAO Racing, già Silicone Engineering Racing, rappresentava un’occasione di tenersi “in allenamento” in previsione delle principali corse su strada. In trionfo al Senior TT 2019 con Dean Harrison, per il 2024 la squadra diretta da Jonny Bagnall ha completamente stravolto la propria essenza. Non più road races, bensì un impegno totale nel BSB con il pieno supporto di Kawasaki Motors UK, annoverando in squadra un pilota del calibro di Danny Buchan.

SOLO BRITISH SUPERBIKE PER IL DAO RACING

Una scelta che ha destato un po’ di scalpore nell’ambiente, ma che di fatto si è resa necessaria per diverse ragioni, in primis l’addio di Dean Harrison dopo un prolungato sodalizio con il team. Con ogni probabilità ‘Deano’ l’anno venturo sarà in forze al team Honda Racing UK, mentre il DAO Racing Kawasaki si è rifatto ingaggiando un top rider per il BSB.

DANNY BUCHAN IN CERCA DEL RISCATTO

Per quanto sia reduce da un paio di stagione problematiche per infortuni, Danny Buchan resta un pilota di vertice per la categoria. Campione 2014 e 2017 della Superstock 1000 britannica, proprio con Kawasaki ed il team FS-3 ha conquistato le prime vittorie nel BSB, ottenendo nel 2019 la qualificazione allo Showdown ed il quarto posto finale in campionato.

OBIETTIVO LE PRIME VITTORIE NEL BRITISH SUPERBIKE

“Per la nostra squadra rappresenterà un grosso cambiamento, ma abbiamo tutti i mezzi per ben figurare“, ha ammesso il team manager Jonny Bagnall. “Danny conosce a fondo la Kawasaki, non vedo una ragione perché non possiamo raccogliere le prime vittorie nel BSB l’anno prossimo“.