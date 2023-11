Valigie Outback Evo, l’aggiornamento che mancava

La gamma di valigie in alluminio più prestigiosa del marchio, si presenta al pubblico del Salone di Milano nella sua veste più completa. Anteprima per il secondo topcase della linea (da 42 litri) e versione definitiva della valigia laterale destra scantonata, la prima del genere in casa GIVI, finalmente pronta per il mercato. Con questo significativo aggiornamento le OUTBACK EVO aggiungono all’elenco di tecnicismi di nuova generazione – ben sei brevetti – un’inedita versatilità di utilizzo.

Se i grandi viaggi in moto rappresentano una forte passione, valutate attentamente la proposta “premium” di GIVI.

Le valigie OUTBACK EVO, disponibili con finitura “natural” e “verniciate in nero” rappresentano davvero un salto in avanti del segmento valigie in alluminio. Sono Made in Italy, vantano un design accattivante, tanti accessori complementari dedicati e una resistenza alle sollecitazioni mai raggiunta prima.

La prima parte della gamma è stata presentata alla scorsa edizione di EICMA e nuovamente al Salone di Milano 2023 spetta il compito di ospitarne l’atteso aggiornamento. Ad aggiungersi al topcase da 58 litri e alla coppia di valigie laterali da 37 litri sono un secondo bauletto da 42 litri e una nuova laterale destra scantonata da 33 litri.

TOPCASE TREKKER OUTBACK EVO 42A e 42B

Il nuovo 42 litri mantiene tutte le caratteristiche tecniche del modello più grande, a partire dal sistema di aggancio alla moto: il MONOKEY. Ad accomunare i due è naturalmente anche la linea estetica, che mette in mostra nuovi e funzionali angolari che permettono di eliminare i passacinghia e rendere più sicuro l’attacco alle maniglie tubolari.

Pensato per i segmenti Maxi enduro e Adventure, esso offre uno spazio che permette di stivare un casco modulare o integrale. Il coperchio dispone di un sistema di rotazione frizionabile (Adjustable Resistance Hing System) che consente di regolare a piacimento la velocità di chiusura evitando inconvenienti durante le soste in pendenza.

Per l’OUTBACK EVO 42A/B, GIVI ha studiato una ricca dotazione di accessori optional che permettono una personalizzazione mirata.

SCHEDA RIASSUNTIVA

Codici: OBKN42A/ OBKN42B. Dimensioni: 440 x 325 x 456 x mm. (BxAxP) Volume: 42 litri. Max load: 10 Kg. Contiene un casco integrale o modulare. Serratura Security Lock fornita di serie. Optional: rete elastica E168. Maniglia universale E185. Supporto E199 per borracce termiche in inox STF500S. Trolley pieghevole E206. Coppia cinghie Trekker Straps S351. Borsa interna T511. Quick Pack, zaino richiudibile T521. Borse cargo X-Line water resistant XL01…

LATERALE SCANTONATA TREKKER OUTBACK EVO 33A e 33B

La valigia che mancava! il suo “doppio fondo” la rende specifica per il montaggio su moto equipaggiate con scarico alto sul lato destro, delle quali fanno parte diverse Adventure e Maxi enduro. La 33 litri è dunque acquistabile singolarmente ma può fare coppia con una laterale da 37 litri.

I 4 litri di spazio interno persi per ricavare “lo smusso” si traducono in un vantaggio se spostiamo l’attenzione sul posizionamento del carico, che si avvicina all’asse centrale, e rispetta le normative vigenti in materia di larghezza massima del motociclo.

Disegno della struttura a parte, la nuova scantonata riprende dalla valigia standard da 37 litri tutta la dotazione tecnica che rende questa linea la top di gamma delle proposte in alluminio di GIVI. Dal sistema di rotazione del coperchio (Detachable Lid System), rinforzato in acciaio inossidabile, che permette di definirne il fermo e la completa rimozione dello stesso… al sistema a uncino (Hold it Active System) che permette di inclinarla senza doverla sganciare completamente dal supporto laterale, agevolando l’apertura del coperchio in presenza di un topcase.

La valigia scantonata si monta esclusivamente su telaietti dedicati con sigla PLOS_ _ _ CAM. Le moto a poterla utilizzare sono al momento Suzuki V-Strom 800, BMW R1200/1250 GS, Africa Twin 1100. Ma altri modelli si aggiungeranno all’elenco nell’arco dei prossimi mesi.

SCHEDA RIASSUNTIVA

Codici: OBKES33AR/ OBKES33BR (montaggio sul lato destro); Sistema di fissaggio: MONOKEY CAM.SIDE. Dimensioni: 557 x 393 x 266 (BxAxP). Volume 33 litri. Max load: 10 kg. Serratura Security Lock di serie. Optional: Rete elastica E144. Coppia adesivi rifrangenti E145. Quick Pack, zaino richiudibile T521. Borsa cargo X-Line water resistant XL01.

PREZZI AL PUBBLICO, LA GAMMA COMPLETA

OBKE58A topcase 58 lt in alluminio naturale – Importo € 542,00

OBKE58B topcase 58 lt in alluminio verniciato nero – Importo € 594,00

(New) OBKES42A topcase 42 lt, in alluminio naturale – Importo € 424,00

OBKES42B (New) topcase 42 lt, in alluminio verniciato nero – Importo € 468,00

OBKE37AR/BL Valigia laterale 37 lt in alluminio naturale – Importo € 432,00

(New) OBKES33AR Valigia laterale scantonata destra da 33 lt, in alluminio naturale – Importo € 432,00

OBKES33BR (New) Valigia laterale scantonata destra da 33 lt, in alluminio verniciato nero – Importo € 465,00