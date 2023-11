MotoGP, pronti per il GP Malesia? Tutti gli orari TV e streaming

Dopo la giornata di eventi e conferenze stampa, comincia l’ultimo trittico del 2023. Il GP Malesia può essere l’occasione per conoscere ufficialmente il nome del primo campione del mondo, visto che a Pedro Acosta manca poco (qui tutte le combinazioni). Scenario ben diverso nelle altre due categorie, con i campionati ancora aperti. In MotoGP, anche se Marco Bezzecchi è matematicamente in lizza, il duello è ormai più tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, con anche Marco Bezzecchi e Brad Binder possibili “aghi della bilancia”.

Può succedere davvero di tutto invece in Moto3: Jaume Masia, Ayumu Sasaki, David Alonso e Daniel Holgado sono racchiusi in 25 punti con tre GP da disputare. Sarà un altro evento importante per il Mondiale 2023, e di nuovo in notturna per l’Europa. Di seguito il programma completo del GP Malesia: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), “semidifferita” su TV8. Pronti a puntare la sveglia per l’ultima volta quest’anno? Ecco tutti gli orari.

GP Malesia, gli orari di Sky Sport

Venerdì 10 novembre

2:00-2:35 Moto3 Prove 1

2:50-3:30 Moto2 Prove 1

3:45-4:30 MotoGP Prove 1

6:15-6:50 Moto3 Prove 2

7:05-7:45 Moto2 Prove 2

8:00-9:00 MotoGP Prove

Sabato 11 novembre

1:40-2:10 Moto3 Prove 3

2:25-2:55 Moto2 Prove 3

3:10-3:40 MotoGP Prove 2

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 10 giri

Domenica 12 novembre

3:40-3:50 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara – 15 giri

6:15 Moto2 Gara – 17 giri

8:00 MotoGP Gara – 20 giri

La programmazione TV8

Sabato 11 novembre (diretta)

3:50-4:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

5:50-6:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:45-7:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

8:00 MotoGP Sprint Race – 10 giri

Domenica 12 novembre (differita)

11:15 Moto3 Gara – 15 giri

12:30 Moto2 Gara – 17 giri

14:15 MotoGP Gara – 20 giri

Foto: Valter Magatti