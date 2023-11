Ultraviolette F99 Factory Racing Platform, l’India si mette a correre

Gli orizzonti della moto si allargano a dismisura e dall’India arriva la folgorante suggestione di Ultraviolette F99, un’avveniristica ipersportiva elettrica vistosamente ispirata alla MotoGP. Eicma ha ospitato la prima Mondiale della Factory Plaform, che arriverà sul mercato nel 2025. La F99 non è solo fascino, ma anche prestazione: 120 cavalli dichiarati (90 kW) che la fanno volare fino a 265 km/h.

Genio indiano, capitale (anche) europeo

Ultraviolette è nata nel 2016 e in pochissimo tempo si è disegnata un ruolo importante nell’ambito della mobilità sostenibile e per l’attenzione unica nella creazione di soluzioni di alta qualità dal punto di vista energetico. La company indiana si sta lanciando nella realizzazione veicoli elettrici ad alte prestazioni ma anche sistemi complessi di mobilità sostenibile. Il progetto ha destato l’attenzione di importantissimi investitori internazionali, fra questi anche Exor, holding finanziaria (17 miliardi di capitale) che fa capo alla famiglia Agnelli.

Com’è fatta la F99

Una delle caratteristiche più distintive della F99 è la sua aerodinamica, che riflette principi adottati dai jet da caccia supersonici. La moto incorpora fibre di carbonio nella costruzione dell’infrastruttura, inclusi i pannelli e le alette. L’aerodinamica è integrata in due posizioni chiave della F99, sul parabrezza e su due prese d’aria frontali, convogliando l’aria al motore che la comprime e la rilascia attraverso le alette. Questo meccanismo forma una barriera di molecole d’aria ad alta velocità, ottimizzando il flusso d’aria sopra il casco del pilota, per ridurre la resistenza aerodinamica.

Ispirata ai jet supersonici

Un’altra innovazione chiave è incorporata nell’Air-Blade, un segmento del pannello laterale o del cupolino laterale, che, adattandosi agli angoli di inclinazione, migliora il carico aerodinamico durante le curve. Questo sistema elettronico real-time garantisce prestazioni ottimali. Diversi winglet aggiuntivi sono posizionati strategicamente nella parte anteriore e posteriore del veicolo per regolare l’efficienza aerodinamica. Il motore è raffreddato a liquido, per un’accelerazione da brivido: da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.

CX da record

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,45 e un peso a secco di soli 178 kg, la F99 Factory Racing Platform è pronta a riscrivere le regole nel motorsport elettrico. Il lancio commerciale globale della F99 è previsto entro il 2025, segnando l’impegno deciso di Ultraviolette nell’elevare gli standard globali relativi alle prestazioni e alla tecnologia delle moto elettriche. La pista sembra l’habitat ideale per un mezzo di questo genere.

La F77 per i mercati internazionali

In contemporanea con la presentazione del missile F99, Ultraviolette ha introdotto sul mercato europeo la F77. E’ il risultato della continua ricerca di Ultraviolette per design e prestazioni ed è il primo veicolo a due ruote indiano dotato di batterie all’avanguardia ed elettronica di bordo ispirata al mondo dell’aviazione. F77 sarà disponibile nella prima metà del prossimo anno, con tre varianti distintive: Shadow, Laser e Airstrike. Il modello F77 presenta 100 Nm di coppia massima e 30 kW (40 CV) di potenza, grazie all’avanzata batteria da 10,3 kWh. Il design affascinante e le prestazioni notevoli della F77 sono il risultato di una ricerca e sviluppo rigorosi, che mettono in mostra l’eccezionale talento del team R&D di Ultraviolette.

Tre differenti opzioni di guida

La F77 eccelle in ogni aspetto: prestazioni, tecnologia della batteria, sicurezza, comfort di guida, maneggevolezza ed estetica. Offre tre diverse modalità di guida – Glide, Combat e Ballistic – offrendo ai clienti un’esperienza finemente sintonizzata, equilibrata ed entusiasmante. La F77 sarà venduta a un prezzo compreso tra 9.000 e 11.000 Euro in Europa, a seconda di incentivi governativi statali/federali e tasse. Ultraviolette inizierà ad accettare registrazioni sul suo sito ufficiale a partire dal 15 novembre 2023.