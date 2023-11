Il Team dei pompieri rilancia la sfida per l’Endurance 2024

Nell’Endurance motociclistico corrono diverse squadre caratteristiche. Dal team dei poliziotti francesi a quello dei videogiocatori, per non parlare di quello degli appassionati di sport americani, di una squadra che fa riferimento ad una ditta di smaltimento di rifiuti, ma se vogliamo la compagine più distintiva tra queste curiose realtà resta il team dei pompieri. Proprio così: sin dai primi anni Duemila, nel Mondiale Endurance corre, attraversando svariate gestioni, il Team 18 Sapeurs Pompiers. Trattasi proprio di una squadra legata ai Vigili del Fuoco d’oltralpe, portando in dote il peculiare color rosso, riuscendo a raggiungere prestigiosi traguardi nel corso di quasi un quarto di secolo di storia.

IL TEAM DEI POMPIERI NELL’ENDURANCE

Come detto il Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, questa la sua attuale denominazione, a tutti gli effetti rappresenta la squadra dei pompieri francesi. Istituita nel 2000 a Baixas, debuttò al Bol d’Or nello stesso anno con una Yamaha conquistando il 32esimo posto finale. Partendo dalla ragione sociale (“L’Endurance è uno sport di squadra, come il lavoro dei vigili del fuoco“) ha di fatto sempre militato nelle competizioni motociclistiche di durata, eccezion fatta per due parentesi.

IL RITORNO NEL 2021

Dopo aver concentrato gli sforzi sul (defunto) Europeo Superstock 1000, nel 2020 si prese un anno sabbatico per riorganizzarsi. Una scelta voluta dal Team Manager Yannick Bureau, il quale ha fortemente caldeggiato il passaggio da Kawasaki a Yamaha con supporto diretto della filiale francese. Una scelta che ha dato ragione al Team 18, tanto da conquistare nel 2022 la Coppa del Mondo Endurance Superstock con la R1 #18 affidata a Hugo Clere, Baptiste Guittet e Philipp Steinmayr.

RILANCIA LE AMBIZIONI PER L’ENDURANCE 2024

Superato un problematico 2023, per l’anno venturo il Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore ha rilanciato la sfida sempre nella classe Superstock. Sulla rossa Yamaha R1 si alterneranno il riconfermato Enzo De La Vega (vincitore di classe alla 24h Spa 2022 con LH Racing), il rientrante in squadra dopo il trionfale 2022 Baptiste Guittet (quest’anno con Tati Team Kawasaki nella top class EWC), Maxime Pellizotti (agente immobiliare di professione) ed il giovanissimo Ludovic Cauchi, pupillo di Yamaha Motor France.

SI PUNTA ALLA COPPA DEL MONDO STOCK

Con questo quartetto, il Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore si presenterà al via l’anno prossimo per la 20^ volta alla 24 ore di Le Mans e per la 18^ al Bol d’Or. Alla grande classica della Sarthe vanta come migliori risultati assoluti il 4° posto del 2013 (su Kawasaki con Stephane Molinier, Cedric Tangre e David Briere) e del 2022 (Yamaha con Hugo Clere, Baptiste Guittet e Phillip Steinmayr), annoverando una vittoria Superproduction (2007) ed una nella Superstock (2022). Al Bol d’Or il miglior risultato assoluto resta il 3° posto del 2009 (Suzuki con Stephane Molinier, Jerome Tangre e David Briere), per una squadra che, nello stesso anno, concluse al secondo posto nel Mondiale Endurance, preceduta soltanto da YART Yamaha.