Moto3 Sepang, Prove 1-2: Jaume Masia parte col piede giusto

Il leader Moto3 piazza il colpo nella prima giornata in Malesia. Jaume Masia chiude il venerdì di prove come il migliore, forte del miglior crono piazzato nella prima sessione di giornata. La seconda invece, più incidentata, vede brillare Taiyo Furusato, che nei minuti finali vola in vetta. Attenzione al piccolo giapponese, ancora più galvanizzato dal recente primo podio mondiale… Per quanto riguarda gli italiani, i due ragazzi Snipers per il momento sono gli unici in top 14 e quindi provvisoriamente in Q2. Si confermeranno anche nelle Prove 3? Ecco tempi e cronaca delle due sessioni del venerdì al Sepang International Circuit.

GP Malesia, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 1

Torna Vicente Perez in BOE Motorsports al posto dell’infortunata Ana Carrasco. C’è di nuovo Romano Fenati invece in Snipers Team a quasi due mesi dall’infortunio, ma l’idoneità è provvisoria e verrà rivisto dopo questa prima sessione di prove. A referto un incidente per Lorenzo Fellon alla curva 9, sul finale c’è anche una scivolata di David Alonso alla curva 4, quando la situazione si era resa più movimentata. Alla fine comanda il leader Moto3 Jaume Masia, risale Fenati, mentre Nepa e Bertelle completano la top 14.

Moto3 Prove 2

Le temperature, come da previsione, crescono parecchio e potrebbe essere difficile migliorare rispetto a quanto fatto nella mattinata malese… Fenati intanto s’è comportato decisamente bene al rientro e, dopo un nuovo controllo, viene considerato definitivamente idoneo per continuare il GP. Non bisogna aspettare molto poi per un primo incidentato: è il turno di David Munoz, scivolato alla curva 15. La classifica combinata rimane a lungo invariata, prima però dell’attacco finale: Taiyo Furusato piazza il colpo e si prende il primo posto nelle Prove 2, poco dopo però è protagonista di un incidente con il connazionale Yamanaka, apparso molto dolorante… A referto un incredibile salvataggio di Sasaki, che evita un highside, mentre scivola Artigas proprio alla bandiera a scacchi.

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti