Moto2 Sepang, Prove 1-2: Arbolino attardato, Baltus che numero

Una giornata che si chiude con il vice-campione Moto2 in carica al comando della classifica combinata. Ai Ogura piazza la zampata nel corso della seconda sessione del venerdì, con Pedro Acosta tranquillo in quinta posizione. Ancora di più se osserviamo dov’è Tony Arbolino, solo 19° alla fine di questa prima giornata in Malesia, mentre Dennis Foggia e Celestino Vietti sono provvisoriamente in Q2. Ecco come sono andati i primi due turni della classe intermedia a Sepang.

GP Malesia, gli orari TV e streaming

Moto2 Prove 1

In Forward Racing rivediamo Sean Dylan Kelly, schierato nuovamente per questo ed il prossimo GP in Qatar. Ci sono due wild card in questa occasione, schierate con i colori Petronas MIE Racing. Uno è Azroy Hakeem Anuar, che ha debuttato in Moto2 l’anno scorso proprio in occasione del GP Malesia. Il secondo invece è un debuttante: Muhammad Helmi Azman, 23 anni tra due giorni, è campione Underbone 150cc in ARRC 2018 ed attualmente pilota SS600 nello stesso campionato (reduce da un doppio podio nell’ultimo round disputato in Cina). Guardando alla pista, a referto una prima scivolata per Canet, a cui seguiranno anche le cadute di Arenas e Van den Goorbergh, più un violento highside di Kelly, in piedi ma apparso dolorante, ma c’è anche un super salvataggio di Barry Baltus (il video). Alla fine comanda Fermin Aldeguer, 3° è il leader Moto2 Pedro Acosta, Vietti ed Arbolino chiudono in top 14.

Moto2 Prove 2

Tutto a posto per Sean Dylan Kelly, andato al Centro Medico per controlli dopo il botto nel primo turno e risultato idoneo per continuare. Il pilota statunitense però metterà a referto un secondo incidente… Non manca anche qualche rischio nel corso della sessione: evitano scivolate di un soffio anche Arbolino (finito fuori dalla top 14 provvisoria) e Ramirez (le immagini), passato al comando in questa seconda sessione di giornata. I miglioramenti però arrivano a fatica, le temperature più alte non danno una mano ai ragazzi della Moto2, almeno fino alla parte conclusiva del turno. Ai Ogura in particolare vola al comando non solo della classifica delle Prove 2 ma della combinata, non benissimo invece Arbolino rimasto fuori dalla top 14…

La classifica combinata

Foto: motogp.com