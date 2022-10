Moto2: Pawi, Kasmayudin e la novità Anuar wild card nel GP Malesia

Due ritorni mondiali assieme ad un volto nuovo a livello internazionale. Il primo GP in Malesia dal 2019 verrà celebrato in grande stile, annunciate ben tre wild card di casa per la categoria Moto2. Khairul Idham Pawi e Kasma Daniel Kasmayudin, in passato protagonisti nel Campionato del Mondo, verranno affiancati dall’esordiente assoluto Azroy Hakeem Anuar. Tre piloti sponsorizzati Petronas, che si aggiungono al già annunciato Syarifuddin Azman in Moto3. Il pubblico di casa avrà svariati beniamini da osservare nel prossimo appuntamento a Sepang.

Super KIP e Kasmayudin, il ritorno

Khairul Idham Pawi non ha bisogno di grandi presentazioni. Parliamo del primo e tutt’ora unico pilota malese capace di vincere un Gran Premio (anzi due) nella storia del Motomondiale. Questo all’epoca della Moto3, per poi essere promosso (forse prematuramente) in Moto2. La sua crescita ha qui subito una battuta d’arresto, non sono mancati tanti guai fisici e la decisione di lasciare le corse. In seguito però ha cambiato idea, ripartendo dalla Superbike malese a fine 2021 (l’avevamo anticipato qui). Premessa all’Asia Road Racing Championship in cui corre quest’anno, a cui seguirà a fine mese il grande ritorno nel Mondiale. Il secondo nome già noto in Moto2 è quello di Kasma Daniel Kasmayudin, che ha disputato una sola stagione completa. Dopo il debutto nel 2017 in Malesia, ha realizzato tutto il 2020 con Onexox TKKR SAG Team, con cui aveva un accordo biennale. Non prende punti, i migliori risultati sono due ventesimi posti ed a fine anno viene appiedato. Attualmente corre nella categoria Superbike 1000 in ARRC.

Moto2, il volto nuovo

L’ultimo nome è un debuttante assoluto, un pilota considerato una giovane speranza per il paese. Ma il prossimo GP in Malesia sarà anche un bel regalo di compleanno per Azroy Hakeem Anuar. Il 17 ottobre compirà 23 anni e nei giorni successivi, ovvero il weekend 21-23 ottobre, esordirà a livello mondiale per la sua prima gara in carriera in un campionato non asiatico. Anuar, sempre in sella a moto Honda, è cresciuto nei campionato malesi e asiatici: dal 2016 è attivo tra Malaysia Cub Prix e Asia Road Racing, parallelamente a due stagioni in Asia Talent Cup e Pirelli Malaysia Superbike. In quest’ultimo arriva il primo titolo in carriera, ottenuto nella categoria MSBK600 nel 2019. L’anno scorso invece ha trionfato in Malaysia Cub Prix, in questo 2022 è ripartito anche in ARRC, categoria Supersports 600, dopo una stagione cancellata ed una sospesa per pandemia.

