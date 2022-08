Moto3: il GP più bello per Syarifuddin Azman, wild card in Malesia

Disputare un evento mondiale in occasione della tappa di casa. Syarifuddin Azman, già visto in Moto3 come sostituto, sarà wild card per il Gran Premio in Malesia, in programma nei giorni 21-23 ottobre. Il ritorno delle gare a Sepang per la prima volta dal 2019 vedrà al via anche “Damok”. Un giovane e promettente pilota JuniorGP, quest’anno tra i protagonisti in campionato. Dopo il leader Rueda, pur a -81, c’è infatti Azman, 20enne di Puchong con tre podi a referto. Un’annata “premiata” con un nuovo GP mondiale.

5° GP per Azman

“Sono così grato per questa fantastica opportunità! Farò in modo di dare il massimo in questa wild card nel GP di Malesia.” Così Azman ha commentato con emozione il prossimo evento in casa, che lo vedrà quindi scontrarsi nuovamente con i ragazzi del Mondiale Moto3. Per la quarta volta quest’anno, dopo aver sostituto l’infortunato Surra a Portimao ed a Jerez, oltre alla wild card disputata in Catalunya. Sarà la 5^ occasione mondiale in tutto per Azman, visto che nel 2021 ha esordito ad Aragón, cogliendo tre punti iridati, i primi ed unici finora.

Foto: Sepang Circuit