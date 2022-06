Moto3: Syarifuddin Azman wild card nel Gran Premio di Catalunya

Nuova occasione mondiale per Syarifuddin Azman. Dopo le due sostituzioni con Snipers Team, il pilota malese sarà al via nel GP di Catalunya come wild card, assieme a Monlau Motorsport in collaborazione con il VisionTrack Racing Team. Saranno questi i colori di “Damok”, in azione quindi accanto ai rookie Scott Ogden e Joshua Whatley. Un nono round Moto3 2022 emozionante, visto che si corre proprio sulla pista del suo primo magico trionfo nell’ex CEV nel 2021.

Campionato nel quale è ripartito anche quest’anno, con la denominazione JuniorGP. Due round disputati, in Gara 2 a Valencia è arrivato il miglior piazzamento finora, mancando il podio per soli 69 millesimi! Intanto Syarifuddin Azman potrà fare ancora esperienza nel Mondiale Moto3. Ricordiamo, l’esordio è avvenuto ad MotorLand Aragón 2021 con un bel 13° posto finale ed i primi punti mondiali. Ma l’abbiamo già rivisto anche in questo 2022: a Portimao ed a Jerez ha sostituito l’infortunato Alberto Surra, chiudendo rispettivamente 24° e 22°.

Foto: Instagram