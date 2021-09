Formazione rivista per il GP Aragón nel team Petronas. Jake Dixon di nuovo in MotoGP, assaggio di Moto2 per John McPhee, esordio Moto3 per Syarifuddin Azman.

Cambia ancora la line-up del team Petronas in vista dell’appuntamento mondiale ad Aragón. Con anche un volto nuovo, ma andiamo con ordine: Jake Dixon infatti rimarrà nel team MotoGP anche in occasione di questo evento, sostituendo Morbidelli. Il suo posto in Moto2 verrà ereditato da John McPhee, alla scoperta quindi della KALEX e della classe intermedia. E in Moto3? È presto detto: ecco l’esordio per Syarifuddin Azman, una sorta di “premio” per la strepitosa vittoria ottenuta nel CEV di categoria a giugno in Catalunya.

IN AGGIORNAMENTO

Foto: SIC Racing