Moto3: nuova occasione per Syarifuddin Azman, stavolta con Snipers

Snipers Team deve rinunciare ad Alberto Surra, fermato da un infortunio. Ma a Portimao ed a Jerez schiererà sempre due piloti. Ecco una nuova occasione mondiale per Syarifuddin Azman, pilota malese classe 2001. Dopo il debutto dell’anno scorso ad Aragón ha una seconda opportunità, stavolta doppia. E sempre su due tracciati che già conosce, visto che sono tappe dell’ex FIM CEV Repsol, ora JuniorGP.

L’esordio

Originario di Puchong (Malesia), “Damok” si è lasciato alle spalle la terza stagione nell’ex Mondialino Moto3 con SIC Racing. Su tutto spicca la strepitosa vittoria da lui ottenuta nella prima gara della tappa in Catalunya, sbaragliando la concorrenza alla fine di una battaglia memorabile. Il “premio” non tarda ad arrivare: il divorzio da Viñales e l’infortunio di Morbidelli provoca una rivoluzione all’interno del team Petronas nelle tre categorie. È così che Azman ha la sua prima occasione nel Mondiale Moto3: arriva il debutto al MotorLand Aragón, gara chiusa con un gran 13° posto che vale anche i primi punti iridati!

Il ritorno

Quest’anno sarà nuovamente al via in JuniorGP e sempre con la stessa struttura, ma c’è tempo prima del weekend dell’8 maggio. Nello specifico, tempo per scaldare i muscoli con ben due gare mondiali, stavolta coi colori Snipers Team. Una doppia occasione Moto3 quindi dopo l’esordio nel 2021 e può usare nuovamente il suo #63. Un numero noto nel Motomondiale, nientemeno che quello del suo connazionale Zulfahmi Khairuddin, il primo pilota malese a podio nel Campionato del Mondo. Chissà che non gli porti di nuovo fortuna a livello internazionale.

Foto: Instagram