Khairul Idham Pawi torna a competere? L'ex Moto2 e Moto3 correrà questo weekend in Malaysia Superbike, ma si pensa all'ARRC 2022.

A fine 2020 Khairul Idham Pawi aveva annunciato il ritiro dalle corse. Chiudendo così un periodo mondiale a tante facce, dalle storiche vittorie in Moto3 ai pesanti infortuni in Moto2. Ma sembra ora che il giovane malese stia lavorando per tornare a competere ed attraverso TKKR Racing, un team malese privato. Il primo passo sarà la sua presenza in Malaysia Superbike Championship dal 14 al 17 ottobre, nella doppia gara di chiusura di campionato a Sepang, ma l’obiettivo dichiarato sarebbe portare ‘Super KIP’ in ARRC nel 2022.

Ci pensa la stessa struttura malese a dare l’annuncio, dando il benvenuto a Pawi nel team. Sottolineando anche che “Siamo una squadra privata, con molte carenze rispetto ai Team Factory in giro per l’Asia. Ma siamo orgogliosi di permettere a KIP di correre di nuovo e nel campionato MSBK in questa settimana.” Una prima presa di contatto tra le due parti, soprattutto per valutare il primo impatto del giovane pilota malese. “Proviamo e consideriamolo come un track day. Per ora diamoci il tempo di familiarizzare.”

“Sappiamo bene poi quale impatto possano avere alcuni avvenimenti.” Ma nel team c’è fiducia nel ritorno alle corse a tempo pieno dal parte di Pawi. Come si evince dall’idea sviluppata per il prossimo anno. “Per ora abbiamo in programma di portare Khairul Idham Pawi all’Asia Road Racing Championship nel 2022. Se ci saranno le risorse, potrebbe andare anche oltre.” Sempre chiaramente a seconda della volontà del pilota. Le importanti lesioni riportate sembrano ormai alle spalle, vedremo cosa deciderà KIP dopo questo fine settimana di gare.