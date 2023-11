Arriva il Gran Premio della Malesia e i riflettori saranno puntati anche su Alvaro Bautista, che fa il proprio ritorno in MotoGP da wild card Ducati. Ovviamente, c’è tanta curiosità di vedere come se la caverà. Ha fatto due test a Misano con la Desmosedici GP23, quindi si è fatto un’idea di come è cambiato il prototipo bolognese rispetto al 2018, ultimo suo anno nella categoria. Non rimane che attende il venerdì di prove per le prime impressioni.

MotoGP Malesia, gli obiettivi di Bautista

Bautista è felice di tornare a gareggiare in MotoGP, però non si mette addosso pressione e non fissa obiettivi particolari: “Arrivo senza grandi aspettative in termini di risultati. In questo campionato sono tutti molto vicini, il livello è alto. Essere a 6-7 decimi dal primo sarebbe positivo per me, però significherebbe finire 20°. Non voglio avere aspettative, voglio solo trovare un buon feeling con la moto, sentirmi a mio agio e spingere più che posso. Sarei felice di raggiungere questo obiettivo“.

Il due volte campione del mondo Superbike ha spiegato nuovamente perché abbia preferito correre a Sepang e non a Valencia, dove si disputerà l’ultimo GP: “Volevo godermi questa opportunità e non mi fidavo a farlo a Valencia a fine novembre. Preferisco Sepang, un circuito che è tra i miei preferiti e dove c’è più caldo. Con i due lunghi rettilinei posso avere un piccolo aiuto. Non sapevo se a Valencia mi sarei divertito, invece Sepang è un buon circuito per me. Cercherò di ripetere le vittorie della 125 e della 250, perché no?“.

Nessun paragone con Pedrosa

Ovviamente, Alvaro scherza sull’eventualità di riuscire a lottare per la vittoria e sa che anche salire sul podio sarà una missione difficilissima. È in Malesia per divertirsi e non vuole neppure paragoni con Dani Pedrosa, che ha fatto benissimo le sue wild card in MotoGP tra Jerez e Misano: “Sono situazioni un po’ diverse. Dani è un test e ha fatto tanti chilometri con la KTM, la conosce benissimo e aveva una marcia in più. Vero che gli è mancato un po’ di ritmo gara, altrimenti avrebbe fatto meglio ancora. Io ho il ritmo, però mi manca l’esperienza con la MotoGP. Non metto Pedrosa come riferimento, sarebbe troppo“.

A proposito delle sfide che dovrà affrontare, Bautista ne indica una nello specifico: “Quella più grande è forte mantenere calme le persone che pensano che io possa vincere oppure salire sul podio. Stanno creando aspettative molto alte. Io non ho pressioni per quanto riguarda il risultato finale. Cercherò di divertirmi“.

