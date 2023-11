Il 2023 di Alvaro Bautista non è finito con il round Superbike a Jerez e il successivo test sempre in Andalusia. Infatti, la prossima settimana sarà in azione in MotoGP per il Gran Premio della Malesia. L’ultima volta che ha gareggiato nella top class era il 2018, quindi sarà molto interessante vederlo nuovamente all’opera con un prototipo. I test fatti a Misano con la Ducati Desmosedici GP23 sono stati buoni, proprio per questo si è poi pensato a una wild card.

Superbike, Bautista in MotoGP senza aspettative

Giustamente, Bautista non vuole mettersi addosso alcun tipo di pressione in vista del suo ritorno in MotoGP: “Sepang è un bonus per me. Spero di avere un buon feeling con la moto, lavorare bene durante il weekend e divertirmi. Non ho nessuna aspettativa a livello di risultati, andrò lì a fare il massimo che posso. Voglio godermi la pista, che è bellissima“.

Il due volte campione Superbike va a Sepang in un momento particolare del campionato MotoGP, con il duello Bagnaia-Martin per il titolo. Se dovesse rivelarsi molto forte, potrebbe anche battagliare con il gruppo dei migliori: “Firmerei adesso – ammette – ma questa cosa non mi preoccupa. Il livello è molto alto e non so se mi troverò in quella condizione lì. L’importante è non fare casino. Poi se posso vincere le due gare, vinco (ride, ndr). Vediamo cosa succede. Sicuramente sarà un GP bello, perché si stanno giocando il mondiale. Sono felice di essere presente in quel weekend“.

Sarebbe sorprendente se Alvaro si dovesse rivelare al livello dei top rider della classe regina, dalla quale manca da diversi anni e che nel frattempo è cambiata parecchio. In ogni caso, va lì senza alcun tipo di pressione e si tratta di un premio che Ducati gli ha concesso per aver vinto in SBK. Non ha bisogno di dimostrare niente, anche se è normale che desideri fare bene. Vedremo come andrà, non manca molto.

Foto: Ducati