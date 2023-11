Le forti piogge di questi giorni stanno provocando disastri ovunque. Di nuovo, anche l’Autodromo di Imola viene colpito da questi nubifragi: dopo l’allagamento dello scorso maggio, di nuovo l’impianto romagnolo è finito sott’acqua. Fonti locali riportano l’arrivo dell’acqua all’interno del paddock 2, arrivando a toccare il centro medico della struttura. Proprio in questa zona è servito l’intervento dei Vigili del fuoco anche per trarre in salvo una ragazza. Parliamo di una guardia giurata al lavoro proprio nell’area del circuito dove l’acqua aveva toccato il metro d’altezza.

Imola allagata

Si rivive la situazione dello scorso maggio che ha portato logica alla cancellazione del Gran Premio di Formula 1. Stavolta però non erano previsti eventi all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il danno è stato causato dall’esondazione durante la notte del fiume Santerno, che ha fatto rivivere la paura nell’intera zona, di cui l’Autodromo di Imola è solo una parte. Molte strade sono state invase da fango e acqua, un centinaio di famiglie nella zona Rivazza sono rimaste senza corrente per l’allagamento di una cabina elettrica.

VIDEO: Le immagini dell’Autodromo

Foto: Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola