Bautista: “Io come Pedrosa in MotoGP? Vi spiego la differenza”

Alvaro Bautista ha appena vissuto un weekend da sogno a Jerez, vincendo tre gare e soprattutto il suo secondo titolo mondiale Superbike. Un trionfo meritato, anche se Toprak Razgatlioglu è stato a sua volta straordinario nel tenere aperti i giochi fino all’ultimo round. Ci sono stati anche alcuni errori da parte dello spagnolo, però l’obiettivo è stato centrato e sicuramente partirà come favorito pure nel 2024, nonostante un nuovo regolamento che in teoria dovrebbe dare maggiore equilibrio alla griglia del campionato.

Superbike, Bautista al top con Ducati

Bautista compirà 39 anni a novembre e ha un contratto anche per il 2024, poi si vedrà se continuerà a correre ancora. Intanto si gode il suo momento magico, in Ducati e in Superbike sta dando il massimo: “Mi sento molto a mio agio con la moto – ha raccontato ad AS – e con me stesso. Mi sento al miglior livello della mia carriera. Sotto ogni aspetto, guida, gestione delle situazioni, a livello personale, comunicazione più precisa con la squadra… Tutto. Correre con questa moto e con questo team mi dà fiducia in me stesso e mi permette di dare la mia migliore versione“.

Alvaro è il pilota più vincente della Ducati nel Mondiale Superbike e il secondo in assoluto per numero di successi. Le Superpole Race introdotte dal 2019 aiutano i suoi numeri, però sta facendo qualcosa di fantastico con la Panigale V4 R in una categoria forse troppo snobbata a volte: “Quando sono venuto qua – spiega – l’ho fatto perché volevo correre con una moto competitiva e non pensavo di ritirarmi. In Spagna questo campionato non aveva molto seguito, forse ora sta iniziando ad essere apprezzato e mi sento parte di questa crescita. Forse gli ho dato maggiore visibilità. La SBK è emozionante con tre gare a weekend, i piloti non vengono più qui per ritirarsi e il livello è molto alto. Chi proviene da MotoGP e Moto2 si rende conto che vincere non è facile“.

Regolamento SBK e wild card MotoGP a Sepang

Il pilota del team Aruba Racing ha risposto anche sul tentativo di Dorna e FIM di rendere il campionato più equilibrato apportando modifiche al regolamento: “Mi sembra positivo cercare di equilibrare, però se c’è un marchio che investe e poi viene penalizzato… Devono essere gli altri costruttori ad alzare il livello e così tutti lo facciamo. Comunque il campionato sta crescendo, è speciale e molto bello. Diverso dalla MotoGP, dove forse con tante tecnologia e tanta aerodinamica è più difficile vedere le differenze. Qui il pilota può ancora fare qualcosa di diverso“.

Bautista nel weekend 10-12 novembre farà il suo ritorno in MotoGP da wild card e correrà a Sepang: “L’obiettivo è divertirmi. Molti mi dicono ‘Guarda Pedrosa che ha lottato per il podio…’. Ma Dani ha molti più chilometri di me in MotoGP, ha fatto tanti test a Misano e la situazione è diversa. Forse io ho più ritmo gara, che a lui è mancato per salire sul podio. Sono situazioni differenti, i suoi risultati non mi mettono né tolgono pressione. Andrò la a godermela, con un’ottima squadra e un’ottima moto“.

Foto: Aruba Racing Ducati