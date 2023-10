Formula 1 in azione in Brasile gli orari del weekend

Il ventesimo atto della stagione 2023 della Formula 1 va in scena dal Brasile. La Formula 1 ha già emesso i suoi verdetti ma spera in terra brasiliana di vivere un weekend ricco di azione. La tappa verde oro ha quasi sempre regalato momenti iconici, come nel 2021 nella battaglia per la vittoria tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il campionato ha bisogno di alimentarsi di spettacolo, nonostante il dominio del fuoriclasse olandese. A San Paolo c’è anche la gara sprint il sabato, così che già dal venerdì ci sarà subito l’azione.

Lo scorso anno si avverò il sogno di Russell quest’anno la Mercedes proverà a ripetere l’impresa

Gli occhi pieni di emozioni dello scorso anno di George Russell ce li ricordiamo tutti alla fine della gara di Interlagos. Quest’anno il più attivo nella casa di Stoccarda sembra Lewis Hamilton, alla ricerca di una vittoria che manca dal 2021, guarda caso nel 2021 in Brasile vinse proprio lui. Il pilota britannico è in forma, come ha dimostrato sia ad Austin che a Città del Messico. Guai a pensare che qui, non possa ritrovare la gioia del successo. Tra i britannici c’è poi Lando Norris, ancora alla ricerca del suo primo successo. Lando viene dalla stupenda rimonta del Messico, che sicuramente lo ha caricato.

I conti però, vanno fatti con il dominatore della Formula 1, Verstappen. L’olandese alla caccia di Sebastian Vettel nella classifica dei più vincenti di tutti i tempi: 53 trionfi, gliene mancano solo due. La RB19 sarà anche qui la vettura da battere, come specificato in precedenza, anche sé nelle ultime due edizioni a trionfare è stata sempre la Mercedes. Sergio Perez è chiamato al riscatto dopo la delusione casalinga e per spegnere le voci che lo vedono fuori dalla casa austriaca già dal 2024. Le Ferrari sono attese da una prova che confermi almeno i podi delle ultime uscite. La vittoria non è al momento un traguardo raggiungibile, anche sé, la speranza non muore mai.

Formula 1 2023, classifica piloti e costruttori dopo Città del Messico

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen 491 punti Sergio Perez 240 punti Lewis Hamilton 220 punti Carlos Sainz 183 punti Fernando Alonso 183 punti Lando Norris 169 punti Charles Leclerc 166 punti George Rusell 151 punti Oscar Piastri 87 punti Pierre Gasly 56 punti Lance Stroll 53 punti Esteban Ocon 45 punti Alexander Albon 27 punti Valteri Bottas 10 punti Nico Hulkenberg 9 punti Yuki Tsunoda 8 punti Daniel Ricciardo 6 punti Guanyu Zhou 6 punti Kevin Magnussen 3 punti Laim Lawson 2 punti Logan Sargeant 1 punto Nyck De Vries 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 731 punti Mercedes 371 punti Ferrari 349 punti McLaren 256 punti Aston Martin 236 punti Alpine 101 punti Williams 28 punti Alpha Tauri 16 punti Alfa Romeo 16 punti Haas 12 punti

Formula 1 GP del Brasile: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Brasile avrà orari molto simili a quelli precedenti, visto che si corre ancora nel continente americano, ma stavolta in quello del Sud. Orari che comunque saranno più sostenibili, con la gara che ci sarà in orario da “aperitivo”. Tutto il weekend della Formula1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento sono Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche, la Sprint Shootout, la Sprint race e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Interlagos.

Venerdì 3 novembre:

15:30-16:30 Prove libere

19:00-20:00 Qualifiche (Differita su TV8 sabato alle 22:00)

Sabato 4 novembre:

15:00-15:44 Sprint Shootout (Differita su TV8 alle 19:30)

19:30-20:30 Sprint race (Differita su TV8 alle 21:30)

Domenica 5 novembre:

18:00-20:00 Gara (Differita su TV8 alle 21:30)

FOTO: social formula 1