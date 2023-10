Evan Bros avanti con Yamaha, a Jerez un test con Debise

Evan Bros continuerà nel Mondiale Supersport con Yamaha. La squadra romagnola sembrava sul punto di cambiare costruttore ed aveva parlato anche con un’azienda cinese, pare QJ Motor. Alla fin fine sembra propensa però a continuare con le moto giapponesi e non a caso mercoledì a Jerez scenderà in pista per una giornata di test con il francese Valentin Debise. Non si sa però chi sarà il pilota prescelto per il 2024. Evan Bros era reduce da quattro stagioni straordinarie con due titoli mondiali conquistati rispettivamente da Krummenacher e Locatelli più due secondi posti finali con Odendaal e Baldassarri.

Nel 2023 però ha faticato tanto: non solo i piloti Evan Bros non sono mai saliti sul podio ma non hanno mai centrato neppure la top-5. I risultati meno brillanti li ha ottenuti Andrea Mantovani ma anche i suoi successori non sono riusciti a lottare per i vertici nonostante in curriculum importante come quello di Lorenzo Dalla Porta, ex iridato di Moto3. La squadra ravennate ha terminato quindi il Mondiale al 17esimo posto nella classifica per team. Problema di moto, problema di piloti? Evan Bros vuole vederci chiaro. Valentin Debise quest’anno ha chiuso la stagione al quinto posto in sella alla Yamaha GMT94.

“Con questa giornata di test abbiamo essenzialmente deciso di metterci alla prova con un pilota diverso rispetto a colui che ha guidato la nostra moto fino all’ultimo round della stagione 2023 – afferma Fabio Evangelista – Vogliamo acquisire informazioni ed avere conferme. Non abbiamo ancora scelto il pilota per il 2024. Per il momento cercheremo di trarre il massimo da questa giornata, molto importante dal punto di vista tecnico”.