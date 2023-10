GP del Messico: Verstappen raggiunge Prost a quota 51 vittorie

Il diciannovesimo appuntamento della stagione di Formula 1 va in archivio, dopo una gara molto movimentata, che ha visto anche l’esposizione della bandiera rossa. Il GP del Messico viene vinto da Max Verstappen alla vittoria numero 51 in carriera eguagliando Alain Prost nella classifica di tutti i tempi. Sedicesima vittoria in stagione per lui, la diciottesima per la Red Bull . L’olandese scattato terzo si è preso la leadership della gara sin da subito, lasciandola sola per la danza dei Pitstop. Il podio è completato da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Una partenza col botto che ha visto Perez salutare la gara subito

Alla partenza contatto tra Charles Leclerc e Sergio Perez, con i due in lotta per la prima posizione. La peggio va al messicano, che sbatte con la gomma del monegasco ed è costretto al ritiro. Il gelo cade su tutto il tracciato, con il pubblico messicano che perde il suo calore. Ritiro nel corso del trentatreesimo giro per Kevin Magnussen, che sbatte contro il muro di protezione. Il pilota che ha dato un duro colpo è uscito sulle proprie gambe. L’incidente del danese fa esporre la bandiera rossa, per recuperare la vettura che ha avuto anche un principio d’incendio e ha spostato le barriere.

Il podio, come detto, vede Hamilton giocarsi la gomma gialla alla ripartenza, che lo premia passando da secondo a terzo. L’albionico firma anche il giro più veloce della gara all’ultimo giro. Leclerc come ad Austin, non va oltre il terzo posto dopo essere scattato dalla Pole Position. Il passo della Ferrari non era per la vittoria, l’euforia della prima fila di ieri si è spenta subito. Quarto Carlos Sainz, davanti ad un grandissimo Lando Norris. Il britannico partito dal fondo è risalito sino alla quinto posizione. George Russell sesto si difende dal finale da Daniel Ricciardo. L’australiano con il settimo posto di oggi torna a fare punti in Formula 1. La Top10 viene chiusa da Oscar Piastri davanti ad Alexander Albon e Esteban Ocon.

Arrivo finale della Gara del GP del Messico a Città del Messico

1- MAX VERSTAPPEN ( RED BULL)

2- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) +13.8

3- CHARLES LECLERC (FERRARI) +23.1

4- CARLOS SAINZ (FERRARI) +27.1

5- LANDO NORRIS (MCLARAN) +33.2

6- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) +41.0

7- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) +41.5

8- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) +43.1

9- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) +48.5

10- ESTEBAN OCON (ALPINE) +62.8

11- PIERRE GASLY (ALPINE) +66.2

12- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) +78.9

13- NICO HULKENBERG (HAAS) +80.3

14- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) +80.5

15- GAUNYU ZHOU (ALFA ROMEO) +81.6

16- LOGAN SARGEANT ( WILLIMAS) RITIRO

17- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) RITIRO

18- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) RITIRO

19- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) RITIRATO

20- SERGIO PEREZ (RED BULL) RITIRATO

FOTO: profilo FORMULA1