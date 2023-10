La Superstock del FIM EWC alla 8 ore di Suzuka 2024: chi ci sarà?

Con la pubblicazione del calendario 2024 del Mondiale Endurance FIM EWC è stata ufficializzata una notizia trapelata sin dalla 24 ore di Le Mans dello scorso mese di aprile. Nella prossima stagione, per la prima volta nella storia, la 8 ore di Suzuka rientrerà nel calendario della FIM Endurance World Cup. La trasferta giapponese sarà pertanto valevole per l’assegnazione di punti per l’analoga Coppa del Mondo di categoria, rappresentando una decisione che fa già discutere.

LA SUPERSTOCK ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Dal 2014 a questa parte alla 8 ore di Suzuka possono competere le moto preparate secondo le specifiche FIM Superstock (seppur con qualche concessione: ad esempio non è previsto il monogomma Dunlop), ma la “gara delle gare” non è mai rientrata nel suddetto calendario. Valevole sì per la top class EWC, ma non per la Superstock, in quanto ritenuta una trasferta troppo onerosa per le squadre di questa classe.

CAMBIA TUTTO NEL 2024

Con la conferma degli appuntamenti 2023 ed il passaggio a Spa da una 24 a una 8 ore di gara, Suzuka pertanto aprirà le porte anche alla classe Superstock. Resterà tuttavia non obbligatoria la partecipazione all’evento da parte dei team Superstock permanenti del Mondiale Endurance. Per la classifica finale di campionato verranno infatti presi in esame i migliori 3 risultati conseguiti nelle 4 prove previste.

CAMPIONATO FALSATO?

Di certo questo falserà un po’ l’andamento del campionato. Le squadre che potranno permettersi la trasferta di Suzuka, inevitabilmente avranno una chance in più per puntare alla vittoria finale. Oltretutto la trasferta nel Sol Levante si prospetta ghiotta sotto questo punto di vista se vi sarà la distinzione tra la classe Superstock “del mondiale” e la “National Superstock” (come nel 2023) riservata alle squadre dell’All Japan. Le (presumibilmente poche) squadre al via della Stock del FIM EWC potranno pertanto fare man bassa di punti.

TEAM GIAPPONESI FAVORITI

Questo avvantaggerà i team giapponesi intenzionati a disputare più prove (non necessariamente tutte) previste dal calendario. Questo il caso del team TONE RT SYNCEDGE 4413, vincitore di classe Superstock alla 8 ore di Suzuka 2019, oltre i confini nipponici già impegnato alla 8 ore di Sepang 2019 (3°) e, nell’ultimo biennio, al Bol d’Or. L’anno venturo ci sarà inoltre al via di tutto il campionato il Team Étoile, ai nastri di partenza della classe Superstock con una BMW M 1000 RR ed annoverando già l’ingaggio di un pilota del calibro di Hikari Okubo.

TRASFERTA DELLA 8 ORE DI SUZUKA IMPEGNATIVA

Per le squadre europee della classe Superstock presenziare alla 8 ore di Suzuka resta un investimento fuori portata. A maggior ragione se, al contrario della 8 ore di Sepang 2019, i costi logistici non verranno coperti dall’organizzatore. Nel post-emergenza pandemica questi costi sono letteralmente triplicati. Di fatto presenziare nel caso alla 8 ore di Suzuka costerà quasi quanto un’intera stagione nel Mondiale Endurance…