Vent’anni compiuti lo scorso mese di aprile, Storm Stacey è già nella storia del British Superbike. Per due ragioni, perlopiù: in qualità di più giovane debuttante di sempre, ma anche per uno dei sodalizi più longevi nella serie. L’anno venturo il classe 2003 di Stafford sarà infatti al via nuovamente con il Team GR MotoSport, affrontando così la sua quinta stagione consecuiva nella serie con la stessa squadra.

UN LORD NEL BRITISH SUPERBIKE

Soprannominato “Lord“, Storm Stacey aveva fatto parlare e molto nel corso del 2020. A soli 16 anni, il giovanissimo motociclista britannico era stato promosso al BSB dal team GR MotoSport, con prevista una speciale “deroga” dal promoter MSVR e dal MCRCB dopo un test-provino. Con una licenza speciale, originariamente Stacey avrebbe dovuto esordire nel British Superbike da più giovane pilota di sempre a 16 anni, 11 mesi e 19 giorni, auspicio vanificato dalla partenza tardiva del campionato per l’emergenza COVID-19.

DEBUTTO DA GIOVANISSIMO

Storm Stacey affrontò così nella seconda metà del 2020 i 6 round previsti dal campionato, ottenendo un tredicesimo posto a Donington Park GP quale miglior risultato. Un’incoraggiante prestazione per il pilota classificatosi terzo con una vittoria all’attivo nella Superstock 600 britannica 2019, annoverando trascorsi nel British MotoStar e British Talent Cup.

IN COSTANTE ASCESA NEL BRITISH SUPERBIKE

In questi anni con il team GR MotoSport è cresciuto esponenzialmente. Già con 114 partenze all’attivo, ha ottenuto una partenza dalla prima fila ad Oulton Park, un sesto posto in gara a Donington quale miglior risultato ed il tredicesimo posto in campionato nel 2023. L’obiettivo per la prossima stagione è di conquistare il primo podio in carriera nel BSB, sempre in sella ad una Kawasaki Ninja ZX-10RR preparata dalla formazione di Brent Gladwin.