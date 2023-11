8 ore di Suzuka 2024: ecco i primi 15 team ammessi al via

La 45^ edizione della 8 ore di Suzuka è in programma in data 21 luglio 2024, ma il conto alla rovescia è già iniziato. Nei giorni scorsi il comitato organizzatore dell’evento ha infatti divulgato la prima lista delle squadre ammesse al via, in virtù del diritto di partecipazione conseguito in base ai risultati della gara 2023. Sono complessivamente 15 Team, ai quali si uniranno le squadre permanenti del Mondiale Endurance FIM EWC e chi supererà con successo i cosiddetti Try Out.

15 TEAM DALLA 8 ORE DI SUZUKA 2023

Il prolungato processo di definizione delle squadre (massimo 65) ammesse al via della 8 ore di Suzuka comincia con largo anticipo. Il primo criterio di selezione consiste, per l’appunto, nell’individuare fino ad un massimo di 15 squadre in base alla classifica finale dell’edizione 2023. Banalmente, si prende l’ordine d’arrivo e si assegna il cosiddetto posto garantito d’ufficio ai meglio piazzati. Esclusi i team permanenti del Mondiale Endurance FIM EWC (a loro volta già, dovessero partecipare, certi del posto in griglia) e chi non dovesse confermare in questa fase preliminare il proprio slot nell’entry list.

SPICCA HONDA HRC

In questa lista chiaramente compare il Team HRC, in trionfo nel precedente biennio, il quale rinnoverà la sfida con la CBR 1000RR-R #33 ed un equipaggio che verrà annunciato nei prossimi mesi. Di fatto nella lista dei team finora ammessi alla 8 ore di Suzuka 2024 figurano tutte le squadre classificatesi nella Top-20, con qualche eccezione rappresentata dai team del FIM EWC (F.C.C. TSR Honda, BMW Motorrad World Endurance, Yoshimura SERT Motul Suzuki, Kawasaki Webike TRICKSTAR e Honda Viltais).

I PRIMI 15 TEAM AMMESSI ALLA 8 ORE DI SUZUKA 2024

Team HRC with Japan Post (Honda)

SDG Honda Racing (Honda)

AutoRace Ube Racing Team (Suzuki)

Honda Dream RT SAKURAI Honda (Honda)

Honda Asia Dream Racing with Showa (Honda)

S-PULSE Dream Racing ITEC (Suzuki)

Astemo Honda Dream SI Racing (Honda)

Team ATJ (Honda)

NCXX Racing with Riders Club (Yamaha)

TTS Racing MurayamaUnso Honda Dream (Honda)

SANMEI Team TARO PLUSONE (BMW)

Honda Sofukai Suzuka Racing Team (Honda)

Kawasaki Plaza Racing Team (Kawasaki)

Team TATARA Aprilia (Aprilia)

Teramoto J-TRIP Racing (Suzuki)