Alex Marquez ha vissuto una stagione MotoGP impegnativa in sella alla Ducati del team Gresini. È salito sul podio nella seconda tappa in Argentina e ha ottenuto la sua prima vittoria in una Sprint a metà stagione al GP di Silverstone. Nel finale di campionato ha dovuto fare i conti con un doloroso infortunio alla costola, tornando in azione in Australia e sfiorando il podio in Thailandia, prima che una caduta mettesse fine alla sua gara. Ancora poche settimane e potrà ricongiungersi con suo fratello Marc Marquez nello stesso box.

2024 anno cruciale per i fratelli Marquez

Le sue condizioni dopo l’infortunio rimediato in India non sono male, racconta il minore dei fratelli di Cervera in un’intervista concessa al suo sponsor Estrella Galicia. “Alla fine non sono solo le costole, ma anche la forma fisica… che non ti permette di allenarti o fare nulla“. Un impiccio che gli ha impedito di chiudere al meglio questa sua prima annata in sella alla Ducati Desmosedici, dopo una disastrosa parentesi con la Honda. “Speriamo di salire di nuovo sul podio prima della fine dell’anno e, già nei test di Valencia, provare a ‘cambiare il chip’”.

L’attenzione di Alex Marquez è focalizzata già sul 2024. Iniziare bene il Mondiale significa farsi trovare con le carte in regola per il mercato piloti che si scatenerà tra la primavera e l’estate. “Sarà un anno chiave, perché molti contratti si concludono e partire bene vorrà dire che il futuro potrebbe essere molto buono“. La prossima stagione MotoGP sarà un anno da incorniciare a prescindere, dal momento che condividerà il box Gresini con suo fratello Marc Marquez.

Alex e Marc attendono Valencia

Nel 2020 i due facevano coppia in Repsol Honda, ma l’infortunio nella prima gara di Jerez ha costretto il pluricampione a restare fuori dai giochi per molto tempo. “La vita a volte dà una seconda possibilità e penso che questa sia molto buona – ha aggiunto Alex -. Penso che anche lui si sentirà molto a suo agio, come mi sono sentito io fin dal primo momento. Naturalmente ci sono degli scherzi, il primo riguarda quale lato del box occuperà. Ma è già molto chiaro: cambierà lato, andrà a sinistra“.

A Valencia ci sarà il primo test di Marc sulla Ducati GP23 e Alex attende di conoscere le sensazioni del fratello maggiore. “È vero che il tuo compagno di squadra è il primo rivale, ma quella complicità e quella rivalità ti aiutano anche a fare un passo avanti… Dobbiamo provare a fare grandi cose. Penso di avere la velocità e ho solo bisogno di consolidarmi, essere più costante e non commettere tanti errori“.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon