Guido Pini nuovo pupillo di Emilio Alzamora e di 72Motorsports

Era in un certo senso un segreto di Pulcinella ormai, adesso è ufficiale. Guido Pini, uno dei giovani più promettenti del motociclismo tricolore, è il primo dei nuovi pupilli di Emilio Alzamora e di SeventyTwo Motorsports, la nuova agenzia di cui è parte integrante. Parliamo di un ex campione del mondo, ma soprattutto di un manager di grande esperienza: ricordiamo che in particolare ha alle spalle una lunga collaborazione con i fratelli Marquez, che ha accompagnato fino alla classe regina del Motomondiale. Marc poi è stato il primo pilota favorito proprio di Pini, eloquente è il fatto che corra col numero #93: quasi un cerchio che si chiude.

Pini e Alzamora, ora è ufficiale

“Siamo entusiasti di presentare Guido Pini come il primo pilota rappresentato da SeventyTwo Motorsports. Con l’esperienza di Emilio Alzamora e del team, aiuteremo il giovane pilota italiano a portare la sua carriera al prossimo livello di successo.” Con questa nota si ufficializza la collaborazione tra la giovane promessa toscana e l’esperto manager. La squadra al momento non è ancora certa al 100%, ma abbiamo una prima certezza. Davvero una bella occasione per Guido Pini, che si sta facendo vedere come uno dei ragazzini più interessanti del panorama tricolore. L’anno prossimo, a 16 anni, debutterà nella Moto3 del JuniorGP dopo titolo e vice-campionato ETC, vedremo più avanti con quali colori.

Foto: 72Motorsports