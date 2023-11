Marco Bezzecchi è incappato in un infortunio nel “momento sbagliato” di questa stagione 2023. Il pilota VR46 è riuscito però a non perdere nessun GP, nonostante l’infortunio ad una clavicola rattoppato letteralmente in corsa. Infortunato sabato, operato domenica, il venerdì successivo era in pista dopo l’idoneità ottenuta per il round in Indonesia ed in seguito per gli altri due consecutivi. Chiaramente non ci potevano aspettare miracoli, ma Bezzecchi ha comunque ottenuto piazzamenti notevoli: costanti top 6 ed addirittura un podio nella Sprint a Mandalika, risultati per nulla scontati nelle sue condizioni. Certo si è allontanato dalla lotta mondiale, ma potrebbe essere ancora un ago della bilancia in questo finale di stagione.

Bezzecchi non molla

“Per me è stato un trittico importante, sfortunatamente non ero in forma” ha ammesso Marco Bezzecchi alla vigilia delle prime libere a Sepang. Nella settimana di pausa non s’è davvero riposato, ma ha lavorato sul recupero fisico. Ora c’è un’ultima tripletta stagionale da affrontare, quindi nessun riposo fino a Valencia. “Mi sento meglio, anche se chiaramente sarà doloroso, ma devo ammettere che comunque sono un po’ sorpreso” ha sottolineato, riferendosi sia alla condizione che ai risultati ottenuti. La lesione c’è e si sente, ma Bezzecchi non chiude certo il gas per questo, anzi si riserva il lusso di essere della partita fino a fine stagione, chiaramente per quanto possibile. Ricordiamo che il divario è aumentato in maniera importante: Bagnaia è a quota 389 punti, Martin a 376, Bezzecchi a 310. Certo mancano nove gare, ma vista la costanza dei due piloti davanti e la situazione fisica precaria dell’alfiere VR46 appare decisamente difficile recuperare. Certamente però non molla: “Io ci proverò. Se vado sul podio farò anche io il gesto delle orecchie!” Quello fatto da Bagnaia in precedenza e già ripetuto da Martin, uno scherzetto quindi per l’amico-avversario in pista.

“Non voglio più vederlo!”

L’infortunio alla spalla è avvenuto proprio nel corso di una sessione di allenamento al Ranch di Valentino Rossi, appuntamento classico nella preparazione dei ragazzi della Academy. Marco Bezzecchi non nasconde un pizzico di ‘astio’ proprio per quanto accaduto. “Non voglio più vedere il Ranch per qualche mese!” ha infatti dichiarato direttamente il pilota romagnolo, lasciandosi poi andare ad una risata. Spiega poi la sua differente routine a causa del problema fisico: “Non mi sono allenato in moto. Ho pensato fosse meglio riposare un po’ in questo senso, anche perché la MotoGP è molto stressante e voglio arrivarci nella migliore forma possibile.” Non è ancora al 100%, e non potrebbe essere altrimenti vista l’entità dell’infortunio. “Non appena faccio qualcosa il collo, la spalla e la schiena mi danno parecchi problemi” ha ammesso. “Ho comunque recuperato un po’, cercherò di essere competitivo.”

Foto: Mooney VR46 Racing Team