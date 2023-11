Poco più di un anno fa Francesco Bagnaia si laureava campione MotoGP dopo una rimonta incredibile su Fabio Quartararo, adesso è tutto diverso. È lui la preda di un Jorge Martin arrembante e che in classifica lo segue a soli 13 punti di distanza. Il Gran Premio della Malesia di questo weekend può essere un appuntamento favorevole, dato che nel 2022 trionfò a Sepang. Ma il rivale spagnolo si sta rivelando forte in ogni pista e quindi sarà un osso duro da battere.

MotoGP, Bagnaia determinato in Malesia

Pecco è molto carico per questo fine settimana, pensa di poter essere particolarmente competitivo: “Si tratta di una delle mie piste preferite, adoro venire qui e ho dei bei ricordi in tutte le categorie. Vedremo se saremo fortunati con il meteo, però penso che potremo essere competitivi in ogni situazione. Alcune parti della pista sono state riasfaltate, penso che potrà andare alla grande“.

Un obiettivo a Sepang è certamente quello di migliorare in qualifica e partire più avanti in griglia: “Credo che risolveremo il problema qui. Su questa pista sarà diverso, perché la gomma da gara dovrebbe essere la media, che qui è la soft. L’ultima volta che siamo venuti qui era a febbraio-marzo per il test, tutto andò alla perfezione. Sarà interessante, il livello su questa pista è alto per tutte le moto. Sarà una bella battaglia, spero di partire più avanti per evitare certe lotte“.

Pecco e la lotta con Martin

Si parla poi di pressione per la sfida iridata con Martin: “È un piacere avere questo tipo di pressione – spiega – perché siamo in lotta per il titolo. Non avere pressione significherebbe non avere molto interesse per il risultato e per ciò che facciamo. La pressione è qualcosa di normale, un grande carburante che serve per migliorare e avere la fame di essere di nuovo campione“.

Bagnaia ha già vinto un titolo in MotoGP e l’esperienza del 2022 magari può aiutarlo, anche se lui non è convinto che farà la differenza: “Non so, onestamente. L’anno scorso qui avevo avuto tanta pressione, però poi ho vinto la gara. Ogni pilota ha delle sensazioni diverse, le pressioni possono condizionare e anche motivare. L’esperienza può aiutare in alcune situazioni, ma ora è totalmente diverso dal 2022“.

Bagnaia su Martin in rosso e Bautista

Al due volte campione del mondo è stato chiesto anche dei rumors sull’eventuale passaggio di Martin nel team ufficiale Ducati, se dovesse vincere il titolo: “Non ho voce in capitolo in queste decisioni e non voglio averlo. Penso che per Bastianini non sarebbe giusto, vista la stagione che ha avuto. Comunque io sono qui per correre e credo che sarebbe meglio chiedere a lui che a me“.

Bagnaia ha detto la sua anche sulla presenza di Alvaro Bautista come wild card in Malesia: “Sicuramente è bello per lui corre con noi e con la nostra moto, che è incredibilmente veloce. Si divertirà tantissimo. Se concluderà nella top 10, penso che potrà essere molto soddisfatto“.

Foto: Ducati