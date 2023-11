MotoGP, scambio Martin-Bastianini: cosa dicono i manager

Il duello serrato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per il titolo MotoGP va avanti, mancano tre gare per decretare il nome del vincitore: Malesia, Qatar e Valencia. Nei giorni scorsi fonti spagnole hanno parlato di un possibile salto del madrileno nel team Ducati factory qualora dovesse diventare campione del mondo, ma tutto è nelle mani della Casa di Borgo Panigale.

Bastianini e il contratto blindato

A farne le spese dovrebbe essere Enea Bastianini, autore di una stagione 2023 sfortunata e priva di grandi risultati. La sua migliore prestazione non è andata oltre l’ottavo posto al Sachsenring e in Indonesia, gli infortuni hanno fortemente condizionato il suo esordio nella squadra ufficiale della Ducati. Al contrario di Jorge Martin che, forte di quattro vittorie nelle gare della domenica e sei nelle Sprint, sta procedendo a gonfie vele verso la testa della classifica, finora detenuta da Pecco Bagnaia. Di certo il ‘Bestia’ ha deluso le aspettative dei vertici aziendali, sebbene sia dovuto ai diversi infortuni che l’hanno portato fuori binario. Ma dai piani alti assicurano che nel 2024 il suo posto nel box factory resta blindato. A meno che non decida lui stesso di fare un passo indietro e passare in Pramac per avere meno pressioni.

Se Jorge Martin diventa campione…

Dopo aver terminato terzo nel campionato 2022, in sella a una Desmosedici dell’anno precedente, Bastianini è caduto all’inizio della stagione in Portogallo, fratturandosi la clavicola che lo ha lasciato fuori dai giochi per cinque gare. Ritornato in azione al Mugello nel mese di giugno, a settembre è caduto di nuovo in Catalunya, costringendolo a dare forfait anche a Misano, in India e Giappone per delle fratture alla caviglia destra e al polso. Sicuramente Enea merita un’altra possibilità nella prossima stagione MotoGP, ma deve fare i conti con un rivale di marca che potrebbe centrare il colpaccio iridato. A quel punto la sella factory dovrebbe essere “psicologicamente” sua.

Albert Valera, manager di Jorge Martin, spiega che l’intenzione del pilota è assicurarsi un posto in Ducati factory nel 2025-2026. “Raggiungere il team ufficiale nel 2024 sarebbe la conseguenza del suo grande anno. Ma questo è nelle mani della Ducati, sono loro che comandano e, finora, non ci hanno detto nulla“, ha detto ad Autosport. È logico pensare che l’esito del campionato influirà su quello che potrà accadere e probabilmente certi discorsi verranno rimandati al dopo Valencia. Ma ci sono in ballo contratti con gli sponsor e cavilli contrattuali difficili da sciogliere, soprattutto sul lato di Bastianini. Il suo agente Carlo Pernat, in un’intervista a Motosan, ricorda: “Dovrebbero venire da me a fine novembre e dirmi che hanno cambiato idea e io dirò di no, perché ho un contratto ufficiale”.