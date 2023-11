T-Moto torna ad Eicma: M1TO la nuova gamma pitbike per la GenZ

T-MOTO S.r.l., online dealer di punta nel settore delle pitbikes e minimoto, torna per il secondo anno consecutivo ad EICMA. Appuntamento dal 7 al 12 novembre (Rho Fiera Milano, Padiglione 11, stand E46), con tante novità. In quest’edizione, infatti, T-MOTO presenterà la sua gamma proprietaria “M1TO – Leggende in Moto”, una linea innovativa di minimoto cross, soluzioni elettriche e trike, pensati per catturare l’entusiasmo della GenZ e delle rispettive famiglie.

Influencer

Per celebrare la nuova gamma sarà presente in stand, per tutta la durata della fiera, Ilaria Neutro, giovane e conosciutissima influencer nel settore due ruote. T-MOTO le ha dedicato un modello unico ed esclusivo della gamma M1TO, che la talent inizierà ad utilizzare dopo EICMA. La giovane biker non è stata scelta a caso. T-MOTO, brand nato nel 2020 dalla vision di Alfonso Lavia, ha costruito il suo successo rivolgendosi a un pubblico di giovanissimi, anche attraverso il vivace canale Tik-Tok. L’azienda, infatti, è specializzata in Pit-Bikes, Mini-Moto, Quad, Mini-Quad e Buggy, ed offre un’ampia gamma di soluzioni per piloti in erba e per l’intera famiglia.

La mission

T-MOTO ha una mission chiara: portare l’emozione e l’avventura su due ruote a un pubblico diversificato. Dai giovani appassionati che desiderano il loro primo veicolo offroad alle famiglie in cerca di un’esperienza condivisa. Impegnandosi a offrire soluzioni innovative, originali, personalizzate, T-MOTO aspira ad essere più di un’e-commerce, ovvero il punto di riferimento per una community transgenerazionale.

Personalizzazione

La gamma “M1TO” nasce da questi presupposti, vuole consolidare la rete di bikes-addicted, specialmente fuoristrada, attraverso proposte originali e all’avanguardia. La line-up sarà costituita di 6 modelli – 4 pitbike diverse, 1 e-bike ed 1 trike. Ciascuno di questi, visibile in fiera, sarà personalizzabile in termini tecnici ed estetici con il supporto del team Tuning di T-MOTO.

“La nostra linea M1TO è stata concepita con attenzione per soddisfare una vasta gamma di esigenze, comprese quelle delle famiglie, garantendo divertimento e sicurezza su due ruote. La passione per le moto non ha età o tempo, e M1TO è qui per dimostrarlo“, afferma Alfonso Lavia, CEO di T-MOTO.