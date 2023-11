La prima progettazione nel mondo del Motorsport per noi è iniziata nel 2021, quando in occasione del Project Work conclusivo del Master in Design the Digital Strategy (in cui studenti e aziende collaborano a partire da un brief reale), la classe ha lavorato per 3 settimane alla sfida lanciata da Filippo Conti, Team Manager di GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, conosciuto grazie al nostro partner Twig.

La domanda sorge spontanea: come una squadra di Superbike collabora insieme a una squadra di Digital Transformer per risolvere una sfida di marketing e comunicazione?

Per raccontarvelo, ripercorriamo passo dopo passo il progetto che ha inaugurato il nostro approccio “made by Designer” nel mondo delle due ruote.

L’IDENTIKIT DEL CASO STUDIO

Progettare una strategia digitale e la relativa promozione multicanale per identificare e ingaggiare nuove audience interessate al mondo della Superbike.

Durata: 10 luglio – 30 luglio 2021

Team: 7 squadre

Docenti: Marco Ronchi (Senior Advisor e Co-Founder del Master in Design the Digital Strategy), Silvia Barozzi (Coordinatrice didattica del Master in Design the Digital Strategy) e Umberto Dolcini (Strategic Designer di Twig)

LE KEYWORD

#ascolto #strategia #audience #ingaggio #promozione

LE AZIONI CHE SONO STATE MESSE IN PISTA

Step 1

Fare uno screening di come è composta l’identità del brand e progettare un profilo di equity strategico (ovvero, il valore intangibile del brand che determina la sua unicità) per capire quali sono gli utenti da ingaggiare.

Step 2

Profilare il target e progettare le personas per identificare i loro bisogni e i potenziali pain point.

Step 3

Costruire una Digital Strategy (tenendo in considerazione un periodo temporale che va da settembre a dicembre) che prevede:

Content Strategy (definire il concept) Performance Strategy (definire audience, funnel e media mix) Content Production (produrre esempi di contenuti per la campagna di lancio)

Step 4

Immaginare come il nuovo concept può essere rivolto all’interno progettando delle soluzioni per ingaggiare le risorse e tenere alto il commitment.

Come si traduce tutto questo?

Vediamo un breve esempio del gruppo composto dalle studentesse (ormai ex) del Master, Lisa Beretta, Monica Benotti, Alexandra Higgins e Elena Palermo che, a partire dal concept “ijirashii”, hanno sviluppato una content e performance strategy per i due target individuati:

LE COMPETENZE NECESSARIE

Per affrontare una trasformazione serve il giusto mix di competenze tecniche (hard) e competenze umane (soft).

Nel loro percorso al Master DDS, i Digital Transformer hanno avuto modo di apprendere nuove skill legate al design strategico e al marketing, tra queste:

come ascoltare e interpretare i bisogni del mercato

identificare delle soluzioni di marketing originali

pianificare una strategia e le azioni di necessarie per raggiungere gli obiettivi

Insieme a queste, hanno allenato le loro skill personali, quelle che sono sempre state dentro di loro e avevano solo bisogno di un aiuto per emergere.

Si tratta di:

prendere decisioni ed essere capaci di lasciare andare

creare collegamenti tra mondi diversi tra loro

riconoscere le risorse proprie e degli altri e cooperare in team

raccontare il proprio lavoro

IL RISULTATO

Dopo 3 settimane di lavoro, i 7 progetti di Digital Transformation “pronti all’uso” sono stati presentati a GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team in una location milanese dove si respira il mondo delle due ruote (guarda il video-ricordo).

Gli output hanno dimostrato come i nostri Digital Transformer siano figure progettuali in grado di unire strategia, creatività, gestione ed esecuzione e fornire soluzioni innovative nel mondo del Motorsport.

Noi siamo pronti per la prossima sfida, e voi?

Da sinistra: Filippo Conti, Team Manager di GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, Lisa Beretta, Content Designer di Twig, Sol Alvarez, Team Coordinatori di GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team, Silvia Barozzi, Coordinatrice Didattica del Master in Design the Digital Strategy, Marco Ronchi, Co-Founder e Senior Advisor del Master in Design the Digital Strategy e Pierpaolo Franceschini, Press Officer & Media di GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.