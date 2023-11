Valentino Rossi ritorna a Yas Marina: assalto al podio con la BMW

Valentino Rossi inizia a pianificare l’agenda dei prossimi round e ritorna alla 12 Ore del Golfo 2023, finale di stagione dell’Intercontinental GT Challenge. Il 10 dicembre 2023 il campione di Tavullia sarà ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, al volante della BMW M4 GT3 n. 46 del Team WRT.

Il Dottore a Yas Marina

Il BMW M Team WRT schiera due vetture e sei piloti ufficiali BMW M. Nella BMW M4 GT3 n. 32 ci saranno Philipp Eng, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor. Invece nella BMW M4 GT3 n. 46, Nick Yelloly (GBR) correrà al fianco di Valentino Rossi e del candidato al titolo Vanthoor. L’ex pilota MotoGP ha già preso parte alla gara di Abu Dhabi nel 2019 e nel 2021. Ha gareggiato in gara su una Ferrari del Kessel Racing con l’amico Alessio “Uccio” Salucci e suo fratello Luca Marini. Nel 2019 è salito sul podio nella classifica Pro-Am e nel 2021 i tre piloti si sono piazzati quarti assoluti. Avrebbe dovuto partecipare anche nel 2022, ma ha dovuto saltare l’appuntamento a causa del Covid-19.

Prima dell’ultima gara IGTC della stagione, la BMW è al primo posto nella classifica costruttori con 133 punti, ma ha solo nove punti di vantaggio sulla Mercedes. Con la 9 Ore di Kyalami (RSA), la 24 Ore di Spa-Francorchamps (BEL) e la 8 Ore di Indianapolis (USA), i team BMW M Motorsport hanno vinto tre delle quattro gare IGTC della stagione. Nella classifica piloti, Eng è a otto punti dal leader Jules Gounon (FRA, Mercedes). Van der Linde e Vanthoor, che hanno vinto insieme a Eng qualche settimana fa a Indianapolis, sono a sei punti dal terzo posto.

Valentino Rossi è entusiasta di ricalcare il celebre circuito di Formula 1. “In passato ho partecipato a questa gara con una Ferrari. È stata una gara fantastica e siamo arrivati ​​terzi in classifica generale. Mi sono divertito tantissimo, il circuito è fantastico. Quest’anno il livello sarà molto più alto perché ci sono molte macchine veloci e molti piloti ufficiali. Vedremo come sarà la nostra prestazione. Non vedo l’ora di guidare la BMW M4 GT3 sul circuito di Yas Marina. Sarà molto divertente“.

Valentino Rossi pensa al FIA WEC

Intanto il Dottore inizia a pensare anche al prossimo anno, anche se restano da delineare alcuni dettagli. Sta diventando sempre più probabile che gareggerà nel FIA WEC il prossimo anno, affiancando il suo programma alla GT World Challenge Europe Endurance Cup. Il suo grande sogno di partecipare alla 24 Ore di Le Mans presto diventerà realtà. L’esordio nel campionato mondiale di endurance diventa sempre più probabile, ha assistito al finale di stagione nello stato del Golfo del Bahrein e ha preso parte al rookie test con una LMP2 del team WRT. Durante un’intervista televisiva ad un canale locale ha aperto uno spiraglio sul 2024: “Magari l’anno prossimo correrò nel WEC, ci proveremo”.