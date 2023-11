Gabriele Giannini regala emozioni e sorrisi ai ragazzi disabili

Gabriele Giannini cuore d’oro. Il pilota di Anzio ha partecipato al Di.Di. Day, organizzato dall’ Associazione Diversamente Disabili in collaborazione con il Mc Motoscordinati, con BMW, Dainese ed Intersecur. L’evento si è svolto all’autodromo di Vallelunga ed erano presenti anche altri piloti quali Simone Corsi, Stefano Fugardi e Gianluca Nannelli. Circa 70 ragazzi, con disabilità fisiche o mentali, hanno potuto fare dei giri di pista in auto o in moto. Gabriele Giannini li ha fatti girare con lui su una BMW, ha chiacchierato a lungo con loro, ha regalato abbracci, emozioni, divertimento e sorrisi dimostrando una dolcezza disarmante. I presenti sono rimasti veramente colpiti dalla disponibilità e dal coinvolgimento palesati dal giovane talento laziale, un ottimo pilota ad un bravissimo ragazzo.

“È stata un’emozione unica – racconta Gabriele Giannini a Corsedimoto – Vedere dei ragazzi con il sorriso e divertirsi mi ha fatto bene al cuore. La giornata organizzata dall’associazione Diversamente Disabili è stata veramente al top. Stare a contatto con loro mi ha fatto stare veramente bene e regalargli un sorriso ancora di più. È stata comunque anche una gran responsabilità perché avere un disabile dietro in moto mi metteva un po’ d’ansia, però alla fine è andato tutto secondo i piani. Se in futuro ci sarà un’altra occasione per una giornata simile io ci sarò sicuramente”.

Il Di.Di. Day, alla sua terza edizione, è stato organizzato magistralmente da Emiliano Malagoli e Chiara Valentini con importanti partner tecnici. I ragazzi disabili hanno vissuto esperienze indimenticabili, attimi di gioia intensa che si porteranno dentro per sempre.

Foto Salvatore Annarumma

