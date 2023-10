Gabriele Giannini “A Jerez mi sono sentito un pilota vero”

Dal National Trophy al Mondiale Supersport, un po’ come dalla scuole elementari al liceo. È un salto grande ma se tra i banchi s’impiegano tre anni qua sono trascorse appena tre settimane. Gabriele Giannini però è vero talento e non si è lasciato intimorire. Nel WorldSSP normalmente gareggiano gli ex Motomondiale, non piloti che arrivano dai campionati nazionali però il giovane pilota laziale ha cercato di farsi valere con la Kawasaki Prodina.

“Sono arrivato a Jerez con appena una giornata di test all’attivo – racconta Gabriele Giannini a Corsedimoto– purtroppo il primo turno di libere non l’abbiamo fatto per il maltempo. Mi sono subito trovato a fare FP2 e qualifica. In gara-1 purtroppo sono partito male ma ho fatto una bella rimonta fino al 13esimo posto, purtroppo però mi si è chiuso lo sterzo e sono scivolato. Peccato perché me la giocavo per il dodicesimo posto e sarebbe stato molto bello terminare la mia prima gara in zona punti. In gara-2 purtroppo mi sono dovuto ritirare per noie elettriche. Mi sono però divertito lo stesso, è stato comunque un bel week-end, l’ho vissuto come una sorta di premio dopo aver vinto per due anni il National Trophy”.

Come ti sei trovato nel paddock del WorldSBK?

“Il paddock del Mondiale Superbike è bellissimo, super professionale ma nello stesso tempo familiare. Mi sono trovato molto bene sia a livello di ambiente che di team. Ho vissuto questo week-end un po’ come una sorta di premio dopo due anni nel National Trophy. Condividere il paddock con grandi campioni e correre davanti a così tanto pubblico è stato fantastico, mi sono sentito un pilota vero”.

Hai incontrato delle difficoltà particolari?

“Era la mia prima gara in assoluto in Supersport ed è stato un po’ complicato, è una categoria totalmente nuova per me. La guida è diversa rispetto alla 1000, la moto va fatta scorrere di più. Ora dovrò allenarmi duramente durante l’inverno per arrivare pronto il prossimo anno. C’è tanto da fare ma sono convinto che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Sono contentissimo di avere questa possibilità e darò veramente tutto”.

Foto Facebook