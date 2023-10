Honda alla sfida elettrica, gran debutto Motocross in Giappone

In un weekend MotoGP e SBK ancora una volta da dimenticare, Honda s’è consolata nel campo elettrico. Proprio nei giorni scorsi infatti ha messo a referto la sua prima competizione in assoluto, una sfida nell’offroad. A Saitama, in occasione dell’ottavo round dell’All Japan Motocross Championship, categoria IA1, la nuovissima CR Electric Proto guidata da Trey Canard ha decisamente ben figurato. La domenica è stata a due facce, ma il bilancio complessivo è più che soddisfacente per l’Ala Dorata, come detto al debutto assoluto in una competizione con un modello totalmente elettrico.

Honda “elettrizzante”

Canard ha iniziato subito alla grande in sella alla CR Electric Proto. Nel primo giorno ha chiuso 2° nelle prove libere, dietro solamente al pluricampione Jay Wilson, per poi conquistare una splendida 5^ posizione alla fine della manche di qualifica. Già un successo, tocca poi alle corse, in programma nella giornata di domenica. È una super Gara 1, con Canard e la sua Honda elettrica che tagliano il traguardo al secondo posto, con un tempo di soli 7 decimi più lento del miglior crono della corsa. Più sfortunata invece Gara 2: un incidente con Wilson nelle prime battute della corsa lo pone prematuramente fuori dai giochi. Nella terza gara la CR Electric Proto numero #41 stava mostrando grande passo e sembrava capace di cogliere addirittura il primo successo! Inaspettatamente però ecco una sfortunata caduta di Canard che vanifica le grandi speranze.

Che debutto!

Un pizzico di amaro c’è, ma il bilancio generale in casa Honda è nettamente positivo. “È stata una bella sfida, ma anche un evento utile per lo sviluppo” ha sottolineato Trey Canard. “Ogni volta che sono sceso in pista sono riuscito a migliorarmi, così come la squadra che si è adattata molto bene.” Riguardo le gare, “Ci siamo presi due su tre holeshots. Alcuni settori della pista poi sono stati impressionanti, ma mi dispiace non essere riuscito a finire tutte le manche. Sono convinto però che, in questa prima competizione, abbiamo già fatto vedere il grande potenziale della moto.” Soddisfazione anche dai vertici HRC, come sottolinea il team manager Taichi Honda. “La CR Electric Proto è stata preparata per una corsa in pochissimo tempo. Un ringraziamento va al team, ma anche a Trey Canard per il suo lavoro. Abbiamo raccolto molte informazioni, ora andiamo avanti con lo sviluppo del progetto.”