Ci è voluto un po’, non dimentichiamo poi che è molto giovane, ma Fermin Aldeguer sta facendo vedere di cosa è capace. Dopo le storiche pole del 2022, ecco che i risultati sono arrivati anche in gara. Nello specifico il 18enne murciano si è davvero superato nella tripletta di GP consecutivi appena conclusa con ben tre piazzamenti sul podio, uno dei quali è il trionfo ottenuto ieri nella domenica in Thailandia. Aldeguer ora ha sopravanzato anche il compagno di box Lopez ed è 6° nella generale, ma mancano 3 GP… Oltre a lasciar ipotizzare che potrebbe diventare un vero protagonista nel 2024.

Aldeguer sempre più in alto

Un weekend iniziato nel segno di Pedro Acosta, che aveva già il primo match point iridato. Ma da sabato è comparso Fermin Aldeguer, che si è installato davanti a tutti e non ha più mollato. La conferma è la pole position, segue l’ottimo scatto al via ed una fuga solitaria che vale il secondo trionfo mondiale ed il 4° podio stagionale, il terzo consecutivo. “Comandare dal primo all’ultimo giro è stata dura in queste condizioni” ha raccontato Aldeguer a gara conclusa.

Ammette poi svariati errori durante la corsa, uno dei quali aveva permesso un leggero riavvicinamento di Acosta. È stato solo un momento, il murciano ha poi ricominciato a marciare, allontanandolo di nuovo. “Non me l’aspettavo, ma in realtà non mi aspettavo proprio una gara così” ha ammesso Aldeguer. “Questa è un’altra grande motivazione: mancano tre gare, dobbiamo cercare di stare sempre sul podio!”

Foto: Social-Fermin Aldeguer