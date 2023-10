Non si festeggia nessun titolo Moto2 in Thailandia, Pedro Acosta deve rifare i suoi calcoli per i prossimi GP. Il 2° posto al traguardo e la P4 di Tony Arbolino gli permettono di allungare di nuovo, ma non abbastanza per chiudere i conti. L’assoluto dominatore di questo round intanto è Fermin Aldeguer, con dolce dedica a mamma e sorella, ma il pubblico festeggia soprattutto grazie al suo beniamino Somkiat Chantra, che ha conquistato un fantastico 3° posto alla bandiera a scacchi. Primo thailandese sul podio in casa, il #35 continua a scrivere pezzi di storia per il suo paese. Ecco com’è andato il Gran Premio di Thailandia.

Moto2 Gara

Scatto perfetto di Aldeguer e Acosta, Ramirez beffa Arenas, testa a testa Chantra-Arbolino per il 5° posto. Inizio piuttosto frizzante per una gara Moto2 che potrebbe essere decisiva per il campionato 2023. Purtroppo Surra è presto a terra, poco dopo scivolano anche Hada e Roberts, mentre Canet 6° riceve un doppio Long Lap per partenza anticipata! Poco dopo però vediamo un bel pasticcio di Dixon, troppo ottimista in un tentativo di sorpasso in curva 3: in britannico centra Vietti e letteralmente prende il volo! Pilota relativamente OK, anche se poi si recherà in ospedale per controlli soprattutto alla spalla lussata appena 7 giorni fa. Poco dopo però si conclude anche la corsa di Vietti per una scivolata in solitaria alla curva 5… Van den Goobergh riceve un Long Lap per guida irresponsabile, cade Garcia, davanti intanto la situazione si è presto cristallizzata.

Podio di casa

Il boato dal pubblico arriva quando Somkiat Chantra risale e si prende di forza il 3° posto ai danni di Ramirez. Dopo la grande delusione dell’anno scorso, vuole questo primo successo sia per se stesso che per i tifosi, chiaramente tutti per lui in questo evento al Buriram. Davanti invece non succede più nulla: solo un piccolo errore di Aldeguer sembra dare ad Acosta l’occasione di riavvicinarsi, ma l’impressione dura pochissimo. L’alfiere Speed Up torna prontamente ad allungare: ora che è riuscito a ‘sbloccarsi’ vuole il secondo trionfo mondiale e se lo prende senza troppi complimenti, lasciando a debita distanza il leader Moto2. “Kong” Chantra esalta il Buriram, il podio vale la storia! Acosta intanto ritocca ancora il vantaggio nella generale, ma non è sufficiente per la festa iridata. Abbastanza però per dire che gli basterà una semplice top 4 in Malesia per chiudere davvero la questione titolo in anticipo.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Team SpeedUp