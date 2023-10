Il titolo di Rookie dell’Anno viene ufficialmente assegnato col trionfo di forza di David Alonso. Il piccolo colombiano regala ancora spettacolo, ma assieme a lui sottolineiamo pure la gara di Taiyo Furusato e del debuttante Collin Veijer, che arraffano il loro primo podio nel Mondiale Moto3! Una gara pazzesca del terzetto citato, con Jaume Masia che invece rimane giù dal podio. Poco male, visti i problemi dei diretti avversari per il titolo… Ma lì davanti ora sono in 4 racchiusi in soli 25 punti, con tre GP ancora da disputare! Menzione per Matteo Bertelle e Riccardo Rossi, 7° e 8° al traguardo ma inseritisi in ritardo nella battaglia al vertice. Ecco com’è andato un incredibile Gran Premio in Thailandia.

Moto3 Gara

Ottimo scatto di Oncu su Sasaki e Moreira e tutti gli altri, ma ecco che il leader Moto3 Masia si fa rivedere subito in alto nonostante la non perfetta casella di partenza. È subito però disastro: alla curva 10 Sasaki non può evitare Munoz (improvvisamente lento in traiettoria per un problema meccanico, forse al cambio), Holgado subito dietro rischia di investire entrambi, ma per fortuna tutto finisce per il meglio. Adesso sì che Masia torna a respirare in ottica mondiale, con gli avversari nei guai… Holgado è 27°, Sasaki riparte dopo qualche giro. A referto un incidente per la wild card Buasri, a terra a 15 giri dalla fine ma ripartito, determinato comunque a provare ad arrivare alla fine del suo GP. Sia lui che Krittapat Keankum ricevono però un Long Lap per limiti di pista, raddoppiato per averlo scontato in maniera incorretta.

Battaglia senza respiro

A 9 giri dalla fine riparte Munoz, mentre Holgado procede a passo di marcia ed è risalito fino alla top 10. Munoz però si fermerà presto, neanche Sasaki può continuare e si ritira a 7 giri dalla fine: uno smacco importante per i suoi sogni di gloria… Carraro riceve un Long Lap per track limits, davanti intanto la battaglia si è fatta ormai incandescente. Brillano soprattutto gli scatenati Alonso e Veijer assieme a Masia, Oncu ed un super Furusato mai così competitivo, si sta giocando la vittoria! Alla fine sono quattro i piloti con qualcosa in più, basta qualche decimo per riservarsi l’accesissima battaglia per il successo. David Alonso infine coglie il momento giusto e trionfa, con annesso titolo di miglior esordiente del 2023. Ma Taiyo Furusato e Collin Veijer non sono da meno, entrambi salgono per la prima volta sul podio mondiale!

La classifica

Moto3 generale

