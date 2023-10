MotoGP Thailandia, Warm Up: prove di gomme per il GP

Tocca oggi alla gara lunga per la MotoGP, il warm up che precede la corsa è stato anche un’occasione per svolgere qualche test in materia di gomme. Fabio Quartararo, a caccia di un risultato decisamente migliore dopo la Sprint, ha chiuso in vetta, seguito a due millesimi da Francesco Bagnaia, 3° Franco Morbidelli. ‘El Diablo’ non è l’unico alla ricerca del riscatto: parliamo dello stesso Bagnaia solo 7° ieri, oppure di Fabio Di Giannantonio ad esempio è stato fermato da un guaio tecnico, Miguel Oliveira invece s’è ritrovato a sandwich tra Vinales e Morbidelli ad inizio gara e, dopo un balzo in sella, ha corso con l’airbag esploso…. Sarà una gara da non perdere.

GP Thailandia, gli orari TV e streaming

MotoGP Warm Up

Le gomme saranno fondamentali anche oggi per una gara lunga che si preannuncia ancora più infuocata, parlando proprio di temperature in pista: alle 10:40 locali la temperatura è di di 30° C, 44° C sull’asfalto. “La media potrebbe rivelarsi troppo al limite al posteriore, visto l’importante calo sul lato sinistro” ha spiegato Piero Taramasso a motogp.com nel corso del turno. “Raccomandiamo infatti la dura posteriore, come performance vicina alla media ma molto meglio come durata e stabilità.” A conferma di questo infatti tutti i piloti sono in pista con hard al posteriore, in tanti poi vanno con la media mentre qualcuno opta per la dura all’anteriore. Chi avrà ragione oggi? Qualche ora e lo vedremo.

La classifica

Foto: Monster Energy Yamaha MotoGP