Charles Leclerc firma la sua ventiduesima Pole Position in Formula 1, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Le due Ferrari monopolizzano la prima fila a Città del Messico. Terzo Max Verstappen sul quale grave una chiamata dei commissari dopo le qualifiche, per via di un impending nella corsia box. Quarto un sorprendente Daniel Riccardo, che si ferma a soli due decimi dal giro più veloce. Sergio Perez quinto davanti a Lewis Hamilton. La quarta fila è di Oscar Piastri e George Russell. La quinta fila è tutta per una sorprendente Alfa Romeo, con Bottas davanti a Zhou.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10 e lontani dalla Pole di Charles Leclerc

Nella Q2 è Fernando Alonso il pilota di punta ad essere eliminato. Lo spagnolo non va oltre il tredicesimo tempo, dopo un testacoda nella prima sessione. Il primo degli eliminati è Pierre Gasly, nessuna Alpine taglia il traguardo della Top10. Dietro di lui Nico Hulkenberg, quattordicesimo Alexander Albon. Il thailandese è stato molto sfortunato, visto che il suo giro migliore è stato cancellato ed era il nono tempo. Yuki Tsunoda quindicesimo, domani partirà dal fondo visti i tanti elementi sostituiti sulla sua vettura.

Nella Q1 l’escluso per eccellenza è Lando Norris, che domani partirà diciannovesimo, per via della penalità a Tsunoda, sennò era ultimo. Il pilota inglese non è riuscito a fare un tempo da qualifica, tanto da essere a più di un secondo da Logan Sargeant che si è piazzato davanti a lui. Il primo degli esclusi è Esteban Ocon, dietro di lui ci sono in nona fila: Kevin Magnussen e Lance Stroll.

Griglia di partenza della Formula 1 a Città del Messico

1- CHARLES LECLERC (FERRARI) 1:17.166

2- CARLOS SAINZ (FERRARI) 1:17.233

3- MAX VERSTAPPEN ( RED BULL) 1:17.263

4- DANIEL RICCIARDO (ALPHA TAURI) 1:17.382

5- SERGIO PEREZ (RED BULL) 1:17.423

6- LEWIS HAMILTON (MERCEDES) 1:17.454

7- OSCAR PIASTRI (MCLAREN) 1:17.623

8- GEORGE RUSSELL (MERCEDES) 1:17.674

9- VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) 1:18.032

10- GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) 1:18.050

11- PIERRE GASLY (ALPINE) 1:18.521

12- NICO HULKENBERG 1:18.524

13- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) 1:18.738

14- ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) 1:18.828

15- YUKI TSUNODA (ALPHA TAURI) NO TEMPO IN Q2

16- ESTEBAN OCON (ALPINE) 1:19.080

17- KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) 1:19:163

18- LANCE STROLL (ASTON MARTIN) 1:19.277

19- LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) 1.19.965

20- LANDO NORRIS (MCLAREN) 1.21.554

FOTO: Social della Formula 1