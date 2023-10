L’annuncio era atteso per oggi ed è arrivato: Michael Ruben Rinaldi correrà per il team Motocorsa Racing nel Mondiale Superbike 2024. Sarà lui a sostituire Axel Bassani, migliore pilota indipendente degli ultimi due anni e che nella prossima stagione correrà con il team ufficiale Kawasaki.

Per il riminese firmare con la squadra di Lorenzo Mauri è una buona soluzione, visto che gli permette di continuare a guidare una moto che ormai che conosce benissimo. Correre nuovamente con la Ducati Panigale V4 R è sicuramente un vantaggio e gli consente di essere abbastanza competitivo da subito, senza bisogno di grandi adattamenti. Inizierà la nuova avventura da domani, nel test in programma a Jerez.

Superbike, Rinaldi entusiasta della firma con Motocorsa Racing

Rinaldi è molto felice di essersi accordato con il team Motocorsa: “Il 2024 inizia oggi! Una nuova squadra, nuove persone e un unico grande obiettivo… Ecco perché Motocorsa è la scelta giusta. Sarebbe complesso e senza dubbio riduttivo spiegare in così poche righe tutti i motivi per cui io e Motocorsa ci siamo scelti e insieme abbiamo deciso di intraprendere questa grande sfida per la stagione 2024. Vorrei quindi usare solo due parole: PASSIONE e AMBIZIONE. Parole chiave che sono state, fin dal primo incontro con Lorenzo Mauri, l’essenza di un chiaro messaggio che ha voluto trasmettermi, volendomi al centro di un progetto solido e competitivo per restare e puntare, con mente libera, anche più alto. Una visione che si sposa perfettamente con quello che cerco”.

Il pilota romagnolo crede di aver trovato l’ambiente giusto per proseguire positivamente la sua carriera nel Mondiale Superbike: “Una squadra che abbia la mia stessa passione per questo sport, l’ambizione, la voglia e lo spirito di sacrificio necessari per raggiungere grandi risultati. Per questo sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra per creare un’ottima base a livello tecnico e un ambiente positivo all’interno del box che possa essere produttivo e stimolante. Voglio ringraziare Lorenzo Mauri e il Team Motocorsa, Vittorino Mesaroli e Mesaroli Spa, Ducati e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo progetto“.