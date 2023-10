SBK, Razgatlioglu: “Sul verde nessun vantaggio. Yamaha? Forse tornerò”

Davvero una beffa per Toprak Razgatlioglu l’ultima gara disputata con la Yamaha a Jerez. Aver toccato il verde nel finale gli è costato la prima posizione che aveva conquistato. La penalità è stata automatica e ha consentito al suo rivale Alvaro Bautista di festeggiare la tripletta di vittorie. Inoltre, i 5 punti persi hanno anche permesso al team Aruba Ducati di vincere il titolo squadre ai danni del team Pata Yamaha Prometeon. Sicuramente c’è del rammarico, anche se la delusione principale del pilota è quella di non aver ricevuto l’ok per provare la BMW nei due giorni di test in Andalusia.

Superbike Jerez, il rammarico di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha espresso le seguenti considerazioni dopo la beffa arrivata al termine di una bellissima lotta che lo aveva visto prevalere su Bautista: “Ho tagliato la bandiera a scacchi in prima posizione e questo è positivo per me. Ho toccato il verde fuori dal limite della pista, non ho capito perché la moto sia scivolata. Non ho preso un vantaggio, però le regole sono regole. Era l’ultima gara con Yamaha e ho cercato di conquistare una buona posizione, in particolare la P1, perché volevo avere un bel ricordo. Sono un po’ triste, ma ho fatto un buon lavoro e in generale sono felice. Ho dato più del 100% come a Portimao e ho fatto una bella lotta con Alvaro“.

Festeggiare l’addio alla Yamaha con un successo sarebbe stato il modo ideale per concludere una collaborazione che ha prodotto grandi risultati, incluso un titolo mondiale nel 2021: “Ringrazio il mio team per il lavoro di questi anni, sento che è come una famiglia. Non è facile dire qualcosa. Quando sono arrivato in pitlane ero felice, perché pensavo di aver vinto e poi ho visto la penalità che mi ha retrocesso in P2. Ho cercato di rimanere contento, perché comunque avevo fatto un buon lavoro“.

Toprak nei prossimi anni indosserà la tuta BMW, però la sua stima e il suo rispetto per Yamaha non mancheranno: “L’anno prossimo correrà con un marchio diverso, ma continuerò ad avere rispetto per Yamaha perché abbiamo tanti bei ricordi, tante vittorie e un titolo mondiale vinto dopo tanto tempo. La Yamaha è davvero importante per me, tutta la squadra è incredibile. Mi sono divertito con questi ragazzi per quattro anni, tutti hanno cercato di fare del loro meglio. Sono un po’ triste, però forse in futuro lavoreremo ancora insieme“.

Foto: WorldSBK