Il Mondiale Superbike 2023 di Danilo Petrucci si è chiuso con due quinti posti a Jerez ed il settimo posto in classifica finale con tre podi all’attivo. Il pilota ternano ha terminato inoltre la stagione al secondo posto nella classifica Indipendent Rider dietro ad Axel Bassani e davanti a Dominique Aegerter. Durante l’anno è apparso costantemente in crescita riducendo il gap dai primi gara dopo gara. Gli manca poco, solo un piccolo step, per puntare ad un ruolo da assoluto protagonista.

“Peccato perché manca sempre qualcosa per fare delle belle gare – commenta Danilo Petrucci – Chiaramente non si può partire 11esimo se si vuole lottare per il podio. Ho terminato la stagione con due quinti posti, dobbiamo sistemare super pole e Superpole race. Devo migliorare nei primi giri di gara però tornare a casa da Jerez con questi piazzamenti, con delle belle rimonte, è certamente buono”.

Il bilancio stagionale è positivo.

“Sono molto contento di questo mio primo anno in Superbike. Abbiamo perso dei punti qua e là però sono veramente soddisfatto del lavoro della squadra. All’inizio ho faticato moltissimo, soprattutto a trovare un buon setup, però da Misano in poi la nostra stagione è stata veramente buona. Abbiamo perso dei punti qua e là però sono abbastanza contento. Ci sono delle cose su cui lavorare tra cui la partenza e la Superpole però sono molto felice di correre in questo team ed in Superbike, un campionato con tanto pubblico, molte battaglie: mi diverto. C’è un po’ di lavoro da fare questo inverno però non vedo l’ora di mettermi all’opera per il 2024: l’anno prossimo dobbiamo vincere”.

Foto Facebook