Aegerter, primi podi in Superbike “Emozione indescrivibile”

“Mirko questo è per te, i nostri successi futuri saranno per te. Non c’è altro da dire”. Con queste toccanti parole dedicate a Mirko Giansanti scritte sui social il GRT Yamaha WorldSBK celebra il Best Independent Team 2023 e festeggia i podi di Dominique Aegerter a Jerez: il secondo posto nella Sprint race ed il terzo in gara-2.

Per il team italiano ed il pilota svizzero questo risultato ha un sapore veramente speciale. Aegerter quest’anno era arrivato nel Mondiale Superbike con grandi aspettative. Sia nel 2021 che 2022 aveva dominato il Mondiale Supersport collezionando complessivamente 35 podi di cui 27 vittorie in 44 gare. In Superbike però ha incontrato più difficoltà del previsto, complici una serie di problemi fisici. In maggio è stato operato all’avambraccio, poi era caduto Magny Cours e di nuovo dai medici. La sua stagione era stata molto travagliata ma si è conclusa alla grande.

“È stata una sensazione indescrivibilmente aver conquistato il mio primo podio nel WorldSBK – commenta Dominique Aegerter – Abbiamo lavorato tutti molto duramente per riuscirci. Il team, il personale Pirelli, i tecnici Ohlins: hanno svolto un lavoro fantastico così come il mio staff in Svizzera, i miei allenatori ed i miei sponsor. La stagione non è stata semplice. Siamo partiti forte ma poi ho avuto problemi. Ho sofferte per la la sindrome dell’arm-pump e mi ha fatto male a lungo la spalla a causa di una caduta in gara. Quando ho tagliato il traguardo al secondo posto mi sono tolto un gran peso. Sono stato molto vicino a Bautista e ad un certo punto ho persino pensato che avrei potuto raggiungerlo. Per me però era più importante il podio e non rischiato più del dovuto: è stato un momento molto emozionante per me.”

Lunedì di riposo poi i test

“Il mio obiettivo era sempre stato salire sul podio e l’avrei voluto centrare a metà stagione. Ma ci sono voluti fino a Jerez. Non si tratta solo dei due podi ma è stato proprio il miglior fine settimana questa stagione. Ho conquistato tanti punti per il campionato e l’ho concluso all’ottavo posto assoluto. È stata davvero una bella conclusione di una stagione indimenticabile. Ora però non c’è tanto tempo per riposarsi perché martedì e mercoledì saremo in pista per i primi test in vista del 2024. Il prossimo fine settimana però spazio ai festeggiamenti sarà il “Domi Fighters Racing Party” per concludere in bellezza questa stagione”.

Foto: @geebeeimages per Domi77