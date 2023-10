WorldSSP, Yari Montella “Per fortuna nulla di grave”

Yari Montella termina la stagione 2023 praticamente come l’aveva iniziata: con un infortunio. Nella prima gara stagionale a Phillip Island una frattura alla clavicola, a Jerez ad una mano. Il pilota campano però non perde il sorriso. Nonostante i problemi fisici, la sua stagione è stata abbastanza positiva. Durante il 2023 è salito sul podio complessivamente cinque volte ed è riuscito ad essere quasi sempre protagonista. Ha terminato il Mondiale al nono posto ma sulla sua classifica pesano gli 11 zeri dovuti a ritiri ed assenze dovute agli infortuni. Il suo week-end migliore a livello di risultati è stato quello di Donington con il terzo posto in gara-1 ed il secondo in gara-2 ma anche in tante altre occasioni ha dimostrato di poter puntare in alto. L’anno prossimo gareggerà ancora in Supersport con Barni e confida di raccogliere i frutti di quanto seminato.

“Questo week-end è stato sfortunato – racconta Yari Montella a Corsedimoto– Purtroppo in gara-1 mi hanno toccato, sono scivolato e fratturato il terzo metacarpo. A parte questo, il bilancio di fine stagione è positivo. Sono contento di quello che abbiamo costruito, soprattutto nell’ultima parte del campionato. siamo riuscito ad essere molto più costanti, sempre nelle prime posizioni. Finire così mi fa ben sperare per l’anno prossimo.

Ora mi attende un po’ di riposo forzato per questa fattura che fortunatamente è composta quindi nulla di grave. Inizieremo poi la preparazione invernale per la stagione 2024 che è molto più vicina di quello che sembra. Da dicembre cominceremo con gli allenamenti con la squadra. Sono curioso d’iniziare la prossima stagione, credo che ci saranno dei cambiamenti nella squadra a livello tecnico e sono entusiasta”.

Foto Facebook