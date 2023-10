Superbike Jerez: Toprak piega Bautista, ma i giudici ribaltano tutto!

La battaglia finale della Superbike ’23 ci ha mostrato tutto il bello e il brutto di questo Mondiale. Jonathan Rea che tenta il miracolo all’ultimo ballo con la Kawasaki con cui ha vinto sei titoli, e a seguire la battaglia senza complimenti fra lo spettacolare Toprak Razgatlioglu e il neo bicmapione Alvaro Bautista. Il turco aveva resistito fino all’ultimo, ma uscendo millimetricamente sul verde all’ultima curva è stato beccato in fallo dai soliti commissari FIM. Ribaltare l’esito di una gara così è veramente assurdo. OK, il verde c’è per tutti, ma chi ha introdotto nel motociclismo una regola così contraria allo spirito di questo sport?

