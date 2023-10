Il campionato mondiale Superbike 2023 è terminato con un’altra vittoria di Alvaro Bautista, che in questo weekend a Jerez ha fatto tripletta e si è aggiudicato anche il titolo. Al traguardo di Gara 2 era arrivato secondo, però Toprak Razgatlioglu nel finale ha toccato il verde e la penalità è stata inevitabile. Peccato per il pilota Yamaha, ma la battaglia che ha avuto con il pilota Ducati rimane qualcosa di meraviglioso e si è trattato di un bel modo per concludere la sua avventura in Yamaha. Tra l’altro, la sanzione al turco ha permesso al team Aruba Racing di aggiudicarsi il campionato squadre.

Straordinario pure Dominique Aegerter, sul podio nella Superpole Race e poi anche nell’ultima manche. Una bella domenica per il team GYTR GRT, che ha anche piazzato Remy Gardner quarto. Il rimpianto è per Jonathan Rea, caduto mentre si trovava in testa alla corsa e che sperava di salire sul podio all’ultima gara con la Kawasaki. Dal test in programma proprio a Jerez inizierà la sua nuova esperienza in Yamaha.

Superbike 2023: classifica piloti, costruttori e team

CLASSIFICA PILOTI FINALE

Alvaro Bautista 628 punti Toprak Razgatlioglu 552 Jonathan Rea 370 Andrea Locatelli 328 Michael Ruben Rinaldi 251 Axel Bassani 249 Danilo Petrucci 228 Dominique Aegerter 163 Remy Gardner 156 Xavi Vierge 149 Alex Lowes 149 Garrett Gerloff 143 Iker Lecuona 143 Scott Redding 126 Philipp Oettl 124 Loris Baz 60 Michael van der Mark 54 Lorenzo Baldassarri 20 Bradley Ray 19 Tom Sykes 11 Hafizh Syahrin 11 Tito Rabat 8 Leon Haslam 2 Florian Marino 1 Hannes Soomer 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopez 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI FINALE

Ducati 704 punti Yamaha 581 Kawasaki 393 BMW 224 Honda 205

CLASSIFICA TEAM FINALE

Aruba Racing Ducati 879 punti Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 879 Kawasaki Racing Team WorldSBK 520 GYTR GRT Yamaha 319 Team HRC 292 Motocorsa Racing 249 Barni Spark Racing Team 228 Bonovo Action BMW 204 ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 193 Team Go Eleven 124 GT94 Yamaha 20 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team 19 Petronas MIE Racing Honda Team 12 Kawasaki Puccetti Racing 9 TPR Team Pedercini Racing 1

