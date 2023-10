Non era al meglio della condizione fisica, quindi Marco Bezzecchi può essere soddisfatto del quarto posto finale nella gara di Buriram. Ha perso altri punti rispetto Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma la sua stagione rimane fantastica anche se non dovesse riuscire a rientrare nella lotta per il titolo MotoGP. Con la Ducati Desmosedici GP22 del team Mooney VR46 ha ottenuto risultato grandiosi.

MotoGP Thailandia, Bezzecchi si sentiva da podio

Bezzecchi è complessivamente contento di come è andato il suo weekend al Chang International Circuit: “Il bilancio è abbastanza positivo – ha detto a Motosan.es – e sono soddisfatto. Non è stata la gara più emozionante della stagione della stagione per me, dato che non ero davanti a lottare per la vittoria. Ho provato a raggiungerli e speravo cadessero tutti e tre all’ultima curva, così da prendermi ciò che meritavo dopo gli sforzi delle ultime tre settimane. Non è successo, ma è stata una bella gara e sono felice dei buoni risultati“.

Il pilota riminese si era fratturato la clavicola destra l’8 ottobre, il 9 è stato operato e il 13 era in pista in Indonesia per le prove libere. È stato molto bravo a reggere il tris di gran premi consecutivi e ora è sicuramente felice di avere un weekend senza gare, visto che in Malesia si correrà solo dal 10 al 12 novembre.

Marco vuole tornare al 100%

Bezzecchi vorrebbe evitare di parlare del suo infortunio, non gli piacciono le giustificazioni: “Mi dà fastidio sentire che ho male alla spalla – spiega – ma è la verità. Buriram è il circuito in cui ho sofferto di più, ma ho ottenuto risultati discreti. Sono felice di tornare a casa e ricaricarmi. Purtroppo non mi sento bene e dovrò effettuare alcuni esami specifici per analizzare il mio stato di salute“.

Il pilota del team Mooney VR46 spera di tornare al massimo della condizione fisica al più presto, così da poter lottare con Bagnaia e Martin “Io faccio il mio – afferma – e il mio obiettivo è combattere con loro. Se riesco a batterli, sono felice. Ma in questo momento la priorità è ritrovare la forma. Se non per Sepang, almeno per Qatar e Valencia“.

Foto: Mooney VR46 Racing Team