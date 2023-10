La Superbike ’24 accende i motori a Jerez, proprio dove si è concluso da poche ore il Mondiale precedente. Ci saranno tante novità, ma la più attesa è senza dubbio il ritorno in pista di Andrea Iannone dopo quattro anni di stop. La pista sarà aperta martedi 30 ottobre dalla 10 alle 18, e sarà attivo anche il cronometraggio ufficiale. Per l’ex MotoGP comincia una sfida da far tremare i polsi. Riparte con la Ducati Panigale V4 R di Go Eleven, una delle formazioni più private del paddock, anche se l’esperienza e la capacità non mancano. L’immediato confronto diretto con Alvaro Bautista, fresco doppio campione del Mondo, rischia di essere impietoso. Ma ad Andrea importa il giusto, tornare in moto evidentemente per lui è più importante di qualunque rischio. Giù il cappello, comunque vada.

Andrea, la sfida nella sfida

Alla vigilia del test Andrea Iannone ha posato per la foto ricordo con il team sul rettilineo di Jerez. Ai tecnici di Go Eleven ha dato l’impressione di essere molto attento ai minimi dettagli, non potrebbe essere altrimenti visto che ha gareggiato in MotoGP in super team ufficiali. Realtà tecniche molto lontane da quella che avrà a disposizione per questo rientro tutto-o-niente L’obiettivo primario, in questa prima uscita, sarà sistemare la posizione in sella, adattarsi alle specifiche della Ducati in versione Superbike. Lui, finora, si è allenato solo con la versione stradale, cioè la S. Inoltre, l’ultima volta è andato in pista per allenarsi più di due mesi fa. I piloti che andranno in pista con lui invece hanno appena concluso una stagione di Mondiale, correndo al livello top fino a poche ore fa. Una sfida nella sfida.

Jonathan Rea, l’uomo in blu

C’è grande attesa anche per la prima volta di Jonathan Rea sulla Yamaha YZF-R1 liberata da Toprak Razgatlioglu. Il nordirlandese sarà l’unico pilota Yamaha ufficiale in pista. Avrà a suo fianco come capo tecnico l’australiano (ma ormai naturalizzato italiano) Andrew Pitt, che è stato anche suo compagno di squadra ai tempi della Honda. Con la Yamaha gireranno anche i due piloti GRT, cioè Dominique Aegerter reduce dalla festa per il primo podio e il compagno Remy Gardner. L’altro ufficiale Andrea Locatelli tornerà in pista il 22-23 novembre, sempre a Jerez, nella seconda uscita di test ’24. Bradley Ray invece girerà con la R1 di GMT94, dove sostituirà Lorenzo Baldassarri, diretto probabilmente in MotoXRacing, al posto del britannico. Della prima volta di Axel Bassani in Kawasaki leggete a parte.

Alvaro Bautista mercoledi sulla MotoGP

Martedi lo spagnolo accompagnerà il debutto Superbike di Nicolò Bulega, ma il giorno dopo salirà in sella alla Ducati MotoGP, per riprendere confidenza con la top class in vista della wild card prevista fra due settimane a Sepang, in Malesia. Dall’ultima uscita a Misano è passato un pò di tempo, per cui Bautista non vuole arrivare digiuno all’appuntamento. Non si lascia indietro nessun dettaglio per stupire.